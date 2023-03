Tumbes: vecinos de asentamiento humano Los Cardos aún no reciben ayuda tras lluvias intensas

El agua acumulada en el AA.HH Los Cardos dejaron todas las vías intransitables. | Fuente: RPP

En las últimas 24 horas más de nueve toneladas de ayuda humanitaria llegaron a la región Tumbes; sin embargo, todavía esta no se hace efectiva a favor de las familias afectadas.



RPP Noticias llegó al asentamiento humano Los Cardos, en el centro poblado Andrés Araujo Morán, en el distrito de Tumbes, donde las lluvias han generado problemas, afectaciones a las viviendas y daños a las vías. Hasta el momento, los vecinos del lugar no han recibido ayuda.



"Han venido a evaluar, pero hasta ahora no vienen con nada, con nada nos apoyan, ni un triplay, ni un granito de arena. No sé por qué. Dicen que ya les ha llegado a la municipalidad y a la región, pero, lamentablemente, no nos dan nada por acá", dijo una madre de familia.

En el asentamiento humano Los Cardos alrededor de 10 viviendas resultaron inundadas y una casa colapsó debido al adobe con el que estaba construido.

"Con ayuda de mi hermano que me apoyó con el plástico, todo es apoyo de ellos (vecinos) porque me he quedado en nada cuando colapsó mi casa por las lluvias", dijo Clarita López, otra vecina afectada.

Además, en este lugar del distrito de Tumbes, las aguas acumuladas en las últimas horas dejaron toda la zona intransitable.



"Espacio Vital": El Dr. César Munayco - Director general del centro nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades (cdc) del minsa informó que hasta el momento hay 91 fallecidos de diferentes regiones, por accidentes de tránsito, descargas eléctricas, y por caídas de techos, paredes, también por problemas de deslizamiento del río.

