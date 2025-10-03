Apu de Purús solicita al Gobierno un vuelo humanitario de emergencia para 200 comuneros varados en Pucallpa

El apu Roy Jijida, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU), junto a Karen Chávez Sánchez, asesora legal de la Organización Regional AIDESEP, señalaron que el único modo de acceso a la comunidad es por vía aérea.

El apu Roy Jijida, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU), junto con Karen Chávez Sánchez, asesora legal de la Organización Regional AIDESEP, solicitaron en RPP un vuelo humanitario de emergencia para que 200 comuneros de Púrus, que se encuentran varados en Pucallpa.

"Por motivos de salud han venido a nuestra región Ucayali, por tratamientos en diferentes enfermedades, porque la provincia de Purús no cuenta con un hospital. La construcción del hospital hasta hoy no termina por parte del gobierno regional", declaró el Apu en Ampliación de Noticias.

Señaló que en el mes de julio hubo vuelos humanitarios, pero fueron insuficientes y actualmente "hermanos indígenas están varados en la ciudad de Pucallpa". Agregó que el acceso a su comunidad solo es posible por la vía aérea.

"Donde habitamos no hay salida, ni por carretera ni por río. La vía aérea es la única para quienes habitamos en nuestra provincia de Purús. Por eso hemos venido aquí a Lima a pedir a nuestras autoridades en hacer el favor de llevarlos a su destino, a mis hermanos indígenas", acotó.

Karen Sánchez, asesora legal de la Organización Regional de AIDESEP, señaló que se busca "garantizar" los servicios aéreos" para la provincia de Purús.

"Queremos solicitar que se pueda garantizar los servicios aéreos de manera sostenible, de manera accesible para que nuestros hermanos indígenas, que están varados en la ciudad de Pucallpa, puedan retornar a sus comunidades nativas, porque se está haciendo una grave afectación al derecho, a la vida", puntualizó en Ampliación de Noticias.