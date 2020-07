Los manifestantes llegaron a los exteriores del local del programa Pensión 65 y exigieron el pago de sus bonos. | Fuente: Cortesía

Decenas de personas protestaron en los exteriores de la Oficina Zonal del Programa Pensión 65 en Pucallpa y exigieron el pago de sus bonos pendientes desde los primeros días de junio y acusaron al jefe zonal, Wilson Palomino Córdova, de no atenderlos.

Uno de los manifestantes, Juan Carlos Cruz, procedente desde la comunidad de Caimito señaló que a pesar que figurar como beneficiario acudió a la agencia del Banco de la Nación y le informaron que no tiene ningún bono asignado, por ello decidieron juntarse y reclamar.

Wilson Palomino admitió que un 30% de beneficiarios del bono rural y bono universal del distrito de Masisea no lograron cobrar directamente sus bonos.

“En el distrito de Masisea tenemos reportados dos mil beneficiarios, de los cuales más de 500 no han logrado cobrar, por ello se ha previsto la seguridad financiera de los beneficiarios ,para lo cual se les ha reprogramado sus pagos en las ventanillas del Banco de la Nación, y la nueva fecha sería a partir del 23 de julio”, afirmó Palomino.

El funcionario precisó que los beneficiarios no lograron cobrar en los días señalados porque su ubigeo señalado en el DNI, no correspondía a su distrito a pesar que allí radican y porque son de zonas rurales alejadas que no asistieron a tiempo.

“Comprendo que hay un malestar de las personas que están esperando cobrar sus bonos, pero también pasa por su responsabilidad de no tener actualizados sus datos. En la oficina de Pucallpa estamos trabajando a puerta cerrada y la mayoría de nuestro personal está en campo y buscamos mediante las municipalidades comunicar las nuevas fechas de pago vía Banco de la Nación”, señaló Palomino.