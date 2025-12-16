Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Embajada de USA entrega seis helicópteros Black Hawk al Perú para la lucha antidrogas [VIDEO]

Un equipo de RPP estuvo presente en esta entrega de los helicópteros para la región Ucayali.
Un equipo de RPP estuvo presente en esta entrega de los helicópteros para la región Ucayali. | Fuente: RPP/Alejandra López
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Vanessa Whittington, vocera de la embajada estadounidense, saludó que este año se haya avanzado en la erradicación de drogas tras el trabajo de las autoridades.

Embajada de USA entrega seis helicópteros Black Hawk al Perú para la lucha antidrogas
Embajada de USA entrega seis helicópteros Black Hawk al Perú para la lucha antidrogas | Fuente: RPP

La Embajada de Estados Unidos hizo la entrega este martes de seis helicópteros Black Hawk en la región Ucayali, como parte de la cooperación antinarcóticos entre Perú y el país norteamericano. 

Vanessa Whittington, vocera de la embajada estadounidense, saludó que este año se superara la cifra de erradicación de drogas tras el trabajo de las autoridades. 

"Entendemos que 35 mil hectáreas de coca han sido erradicados, así que es impresionante la cifra y el trabajo que estamos haciendo juntos. Aquí tenemos seis helicópteros Black Hawk que han llegado como parte de ese esfuerzo para combatir las drogas", manifestó para RPP. 

Se trata de los modelos UH-60 Black Hawk que son parte de una flota helicópteros que han sido entregados al Perú desde mayo de este año.   

Los operativos de erradicación se han centrado en las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas.

Embajada de USA entrega seis helicópteros Black Hawk al Perú para la lucha antidrogas
Embajada de USA entrega seis helicópteros Black Hawk al Perú para la lucha antidrogas | Fuente: RPP
Video recomendado
Tags
Estados Unidos Perú Videos más vistos Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ucayali

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA