Embajada de USA entrega seis helicópteros Black Hawk al Perú para la lucha antidrogas [VIDEO]

Embajada de USA entrega seis helicópteros Black Hawk al Perú para la lucha antidrogas | Fuente: RPP

La Embajada de Estados Unidos hizo la entrega este martes de seis helicópteros Black Hawk en la región Ucayali, como parte de la cooperación antinarcóticos entre Perú y el país norteamericano.

Vanessa Whittington, vocera de la embajada estadounidense, saludó que este año se superara la cifra de erradicación de drogas tras el trabajo de las autoridades.

"Entendemos que 35 mil hectáreas de coca han sido erradicados, así que es impresionante la cifra y el trabajo que estamos haciendo juntos. Aquí tenemos seis helicópteros Black Hawk que han llegado como parte de ese esfuerzo para combatir las drogas", manifestó para RPP.

Se trata de los modelos UH-60 Black Hawk que son parte de una flota helicópteros que han sido entregados al Perú desde mayo de este año.

Los operativos de erradicación se han centrado en las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas.