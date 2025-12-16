Últimas Noticias
¿Descartó su fichaje? Alianza Lima se pronunció sobre posible llegada de Rodrigo Ureña

Rodrigo Ureña salió tricampeón de Universitario.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Franco Navarro, director deportivo de Alianza, se pronunció sobre Rodrigo Ureña y los próximos fichajes del equipo íntimo.

Alianza Lima es el gran protagonista en el mercado de fichajes en la Liga1 Te Apuesto. Pablo Guede es el nuevo entrenador en lugar de Néstor Gorosito y también se incorporaron jugadores como Jairo Vélez y Luis Ramos. Sin embargo, aún no se cierra la lista de incorporaciones. 

En tanto, el nombre de Rodrigo Ureña sonó en las últimas horas como un posible fichaje a pesar que el volante chileno fue una de las piezas claves de Universitario de Deportes en el tricampeonato nacional.

En esa línea, Alianza Lima se pronunció sobre el caso Ureña. "Está muy cerca a Millonarios y en ese sentido Ureña pertenece a Universitario", apuntó.

En otro momento, Navarro negó que Alianza haya realizado una oferta a Universitario para incorporar al futbolista chileno de 32 años, que habría decidido jugar en Millonarios.

Noticia en desarrollo...

Franco Navarro tras la presentación de Pablo Guede
Franco Navarro tras la presentación de Pablo Guede. | Fuente: RPP

