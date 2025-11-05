Hallan embarcación de un hombre desaparecido en el río Ucayali hace nueve días: solo su perrita permanecía a bordo [VIDEO]

Las autoridades han iniciado las labores de búsqueda de esta persona de 63 años, a quien ya lo han declarado fallecido. Sin embargo, se han mostrado sorprendidos por cómo la mascota ha sobrevivido.

Ucayali: Hallan embarcación y mascota de un hombre desaparecido en el río Ucayali hace nueve días | Fuente: Difusión

Un hombre identificado como Javier Zambrano, de 63 años de edad, lleva nueve días desaparecido tras caer al río Ucayali cuando se encontraba navegando junto a su mascota, con rumbo hacia su chacra. Esto sucedió en la comunidad de Santa Rosa, en el distrito capital de la provincia de Requena, región Loreto.

Tripulantes de otras embarcaciones hallaron hoy el bote del hombre, pero solo iba su perrita a bordo. El animal fue rescatado y dieron aviso a la familia.

Los vecinos presumen que el adulto mayor cayó accidentalmente al río Ucayali cuando conducía su pequeño bote, que al estar encendido siguió avanzando sin rumbo fijo.

