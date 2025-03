Menor rescatado de un pozo en Loreto se encuentra estable y podría ser dado de alta el miércoles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras casi 20 horas de ardua labor, el menor de año y 11 meses que cayó a un pozo tubular en la localidad loretana de Orellana la mañana del viernes 28 de febrero fue rescatado sano y salvo luego de un meticuloso trabajo conjunto entre el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, Policía Nacional, la Marina de Guerra del Perú y la población.

El Dr. Humberto Bocanegra, jefe de la unidad de Pediatría del Hospital de Pucallpa, donde permanece internado el menor luego de su evacuación, comentó que su estado de salud es estable y favorable, con lo cual su evolución permitiría darle el alta en dos días.

"El bebé cayó 20 metros y estuvo casi 20 horas sin alimento, sin comida y por supuesto solo en un ambiente, pues, imagínense, soportando ese calor y la humedad existente", dijo Bocanegra en diálogo con RPP.

El galeno explicó que, durante los trabajos, al pequeño se logró alcanzarle líquidos que pudieron mantenerlo con vida hasta culminar las acciones que terminaron en su rescate.

Estructura de pozo tubular evitó daños mayores

Asimismo, precisó que la forma de la estructura en la que cayó el menor evitó que su descenso haya sido de mayor gravedad.

"El diámetro del pozo tubular debe haber sido más o menos entre 20 a 30 centímetros y el pozo tubular al parecer no era tan recto, era oblicuo. Entonces, la caída del bebé ha sido no muy directa, ha sido como una especie de tobogán y como era angosto, al parecer tocaba las paredes, no bajaba de recto, sino que tocaba las paredes, espalda, pecho y bajaba lento, la caída no fue tan fuerte", detalló.

Debido a esto, luego de ser retirado del pozo, presentó heridas leves en el rostro y diversas partes del cuerpo. Afortunadamente, tras ser sometido a diversos estudios y exámenes de tomografía, psicografía y rayos X, no se detectaron lesiones en órganos y huesos.

Por su parte, Giancarlo, padre del menor, precisó que tanto él y su familia permanecen en el Hospital de Pucallpa, a la espera de lo que los profesionales de este centro de salud puedan comentarle respecto al estado de salud de su menor. Agregó que espera se le pueda facilitar un lugar para vivir en Pucallpa.