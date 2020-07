Pucallpa: Montan operativo por presunto "entierro" macabro, pero solo encuentran semillas

En este terreno se realizó el operativo que movilizó al Ministerio Público y Policía Nacional; sin embargo, todo fue una falsa alarma. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Un operativo que debió culminar con el hallazgo de un cadáver en un terreno invadido, ubicado en el sector San José de Yarinacocha, en Pucallpa, terminó siendo una falsa alarma. El fiscal de turno, Pedro Ivan Murillo Mendives, precisó que llegaron al lugar con información policial sobre un presunto entierro, pero verificaron que no había nada.

El fiscal dijo que no se pudo constatar nada de lo informado a su despacho, a pesar del despliegue de personal con peritos policiales y de criminalística.

Detalló que solo pudo recoger la versión del vigilante, Emilio Tuanama, quién detalló que hace un par meses sembró unas semillas como almácigo y por ello removió la tierra.

“Aquí yo vivo 12 años, solo hice un surquito para sembrar una semillas de sandía y lo he abonado con excremento de pollo, hace tres meses, por eso afirmo que allí no hay nada. A mí me quieren echar la culpa y ellos(los invasores) que ingresaron hace 20 días quieren quedar bien, porque han invadido un fundo privado y han tumbado todos los árboles que habían sembrados”, manifestó.

Al respecto, el mayor PNP Charles Vásquez, quien estuvo a cargo del operativo, no quiso dar detalles de lo ocurrido.

Tras determinarse que todo se trató de un error, procedieron a retirarse del predio invadido que tiene una extensión de 8 hectáreas; todo esto ante la mirada de decenas de curiosos.