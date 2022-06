El congresista Héctor Valer permaneció detenido cerca de 23 horas y así salió del Poder Judicial de Ucayali. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Tatiana Zacarías

El expresidente del Consejo de Ministros y congresista Héctor Valer ya se encuentra en libertad, en Pucallpa, Ucayali, después de haber estado detenido dudante 22 horas y media tras ser declarado como reo contumaz por no asistir a una citación judicial por los delitos de contaminación ambiental y responsabilidad funcional e información falsa.

Respecto a su inasistencia a la citación judicial, el congresista Héctor Valer se justificó en que la notificación fue enviada a una dirección equivocada, y por ello, nunca estuvo enterado de las citaciones.

"La citación es de mayo del 2022 a una dirección equivocada. En principio me habían citado a la provincia de Huaral, donde hace muchos año no vivo. Luego citaron al distrito de San Borja, donde tampoco vivo, y en la tercera oportunidad volvieron a citar al mismo lugar. Nunca tuve un abogado. Pusieron un abogado de oficio que no supo defender los drechos de un ciudadanos, pero acá estoy", dijo el parlamentario en Pucallpa.

Héctor Valer fue puesto a disposición del Primer Juzgado Unipersonal del Coronel Portillo de Ucayali. Según el Poder Judicial, la jueza Nilda Lastra Claudio le notificó la resolución N° 11 que reprograma la audiencia de instalación de juicio oral en su contra, a la cual el parlamentario deberá asistir de manera presencial, este 31 de mayo de 2023.

"Uno tiene que ser respetuoso de la ley. Cuando la Policía Nacional del Perú me dio conocer la requisitoria contra mi persona, lo primero que hice fue respetar el protocolo de detención y es así que pasé a manos de la Policía en Lima hasta que me pusieron a disposición del Juzgado Unipersonal de Pucallpa", manifestó tras ser puesto en libertad.

El parlamentario, tras ser detenido al mediodía del martes 07 de junio en la ciudad de Lima, llegó la mañana del miércoles a Pucallpa vía aérea e inmediatamente fue conducido por policías de la comisaría del distrito de Yarinacocha hasta las instalaciones del Departamento de Apoyo a la Justicia de Ucayali, división de Requisitorias.

Héctor Valer: Así fue detenido

La noche del martes 7 de junio, a través del oficio n° 118-2022- DIRNIC - PNP, el comandante PNP, Edwin Salazar, del Departamento Policial Judicial, comunicó la detención del parlamentario a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

"Hacer de su conocimiento sobre la ubicación y captura de la persona de Héctor Valer Pinto (63), congresista de la República, efectuado en la fecha en la ciudad de lima, quien registra requisitoriado por el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente-contaminación ambiental", indica el documento.

