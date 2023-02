Ucayali: grifos de Pucallpa registran desabastecimiento de combustible por huaicos

Según indicó Hector Huerto, presidente de la Asociación de Griferos de Coronel Portillo, son mas de 100 cisternas que no pueden llegar a la planta de Petro Perú en Ucayali. | Fuente: Andina

Al día de hoy en los grifos de Pucallpa se registra desabastecimiento del combustible de 90 octanos, debido al tránsito interrumpido en la carretera Federico Basadre por los huaicos ocurridos esta última semana, según indicó Hector Huerto, presidente de la Asociación de Griferos de Coronel Portillo.

"Hay 70 000 motocarros en la ciudad de Pucallpa. Si no se abastecen de combustible, no pueden movilizarse y, si no pueden movilizarse, no pueden transportar. Y, si no pueden transportar, no pueden generar ingresos propios. Estamos hablando de un aproximado de 70 000 familias que dejan de poder trabajar", declaró a RPP Noticias.

Según el dirigente, son más de 100 cisternas que no pueden llegar a la planta de Petroperú, en Ucayali.

Este panorama se viene registrando desde el lunes, y solo hasta hoy estaba pronosticado que algunos grifos iban a tener combustible.

Esto también afectó el precio del gas licuado del petróleo (GLP), que llegó a cotizarse hasta en 18 soles, siendo su precio habitual hasta 14 soles.

Además, el precio de los pasajes también se elevó. Es decir, hasta el centro de la ciudad un mototaxista te cobraba en promedio 5 soles y ahora el pasaje está costando hasta 10 soles, según la distancia.

Asimismo, el dirigente Hector Huerto indicó que las cisternas no pasarán hasta que la vía este completamente reparada.

El panorama actual es el de conductores paralizados y para los que aun tienen algo de combustible están acudiendo a revendedores que venden la botella personal de GLP hasta 10 soles.

Muertos por huaicos en Arequipa

A 18 se elevó la cifra de fallecidos que dejó el paso de los huaicos en los centros poblados del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná, región Arequipa. Así lo informó el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

En Enfoque de los sábados, el titular de Defensa recalcó que la cifra inicial era de 15 fallecidos, pero, conforme han avanzado los trabajos de búsqueda y rescate, el número se elevó a un total de 18.



“Cuando se ha llegado a la zona, había solamente la identificación de 15 personas fallecidas, pero ahora han subido a 18”, comentó.

La información de Chávez Cresta fue ratificada por el el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que, en su último reporte, precisó que 13 de los fallecidos son habitantes de la localidad de Secocha, los otro cuatro producto del accidente vehicular registrado en el sector de Urasqui; así como una persona fallecida cuyo cadáver fue encontrado en la localidad de Pampaylima.

De acuerdo con el registro del Indeci, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, se ha registrado 4 320 personas afectadas, 27 heridas, 20 desaparecidas, 1 065 viviendas perjudicadas y 5.6 kilómetros de camino rural afectado, tras el torrente de barro y piedras que se registró en la zona entre el domingo 5 y lunes 6 febrero.