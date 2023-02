Ucayali: huaicos dañan al menos cinco sectores de la carretera Federico Basadre

Por otro lado, las vías restringidas son en el puente de los distritos de Previsto, San Alejandro y en el antiguo puente del distrito de Aguaytía, en el kilometro 403. | Fuente: ANDINA/referencial

Son al menos 5 sectores de la carretera Federico Basadre que tienen las vías interrumpidas o con el transito restringido debido a los huaicos registrados en la región Ucayali, según el Centro de Operaciones de Emergencia Local.

La entidad informó que los sectores que tienen las vías interrumpidas son en la Chancadora, kilometro 423, y el Boquerón, ambos en Aguaytía.

Por otro lado, las vías restringidas son en el puente de los distritos de Previsto, San Alejandro y en el antiguo puente del distrito de Aguaytía, en el kilometro 403.

En los sectores que tienen el transito interrumpido mediante sus redes sociales Provías Nacional informó que ya se viene realizando el mantenimiento de estos tramos afectados.

El distrito del Boquerón, donde el huaico afectó unos 100 metros de la plataforma del puente Chessman y de la misma carretera Federico Basadre, se tuvo que establecer horarios para que los vehículos menores puedan transitar.

RPP Noticias también pudo corroborar que varios ciudadanos han decidido —porque solo pueden pasar vehículos menores— movilizarse caminando por este sector para llegar a la ciudad de Aguaytía.

Situación de los grifos en Pucallpa

Al día de hoy en los grifos de Pucallpa se registra desabastecimiento del combustible de 90 octanos, debido al tránsito interrumpido en la carretera Federico Basadre por los huaicos ocurridos esta última semana, según indicó Hector Huerto, presidente de la Asociación de Griferos de Coronel Portillo.

"Hay 70 000 motocarros en la ciudad de Pucallpa. Si no se abastecen de combustible, no pueden movilizarse y, si no pueden movilizarse, no pueden transportar. Y, si no pueden transportar, no pueden generar ingresos propios. Estamos hablando de un aproximado de 70 000 familias que dejan de poder trabajar", declaró a RPP Noticias.

Según el dirigente, son más de 100 cisternas que no pueden llegar a la planta de Petroperú, en Ucayali. Este panorama se viene registrando desde el lunes, y solo hasta hoy estaba pronosticado que algunos grifos iban a tener combustible.

Esto también afectó el precio del gas licuado del petróleo (GLP), que llegó a cotizarse hasta en 18 soles, siendo su precio habitual hasta 14 soles.