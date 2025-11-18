Ucayali: joven es detenida tras ser acusada de robarse 11 mil soles de su trabajo para comprar regalos a su pareja

Según la denuncia, la mujer aprovechó la confianza que tenía con la dueña de un negocio donde trabajaba para llevarse el dinero. Con este monto le habría comprado una moto, un celular y ropa a su pareja.

La Policía Nacional arrestó a una trabajadora de 19 años de una tienda de calzados en el centro comercial El Huequito, por presuntamente haberle robado 11 mil soles a su jefa. Este hecho sucedió en Pucallpa, región Ucayali.

Esta joven fue intervenida junto a su pareja en su vivienda ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Francisco Basadre, esto luego de que la dueña del establecimiento donde laboraba puso la denuncia ante las autoridades. La mujer había sustraído el dinero aprovechando la confianza que su jefa le tenía.

La Policía informó a los medios de comunicación que se encontró S/ 2 050 en la vivienda de la mujer. Al ser consultada por el resto del dinero, ella señaló que lo había gastado en la compra de una motocicleta valorizada en casi S/ 6 000, además de dos teléfonos celulares, prendas de vestir y otros objetos, la mayoría adquiridos a nombre del varón.

Tanto la joven como su pareja fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia Delictiva de Ucayali. Asimismo se les incautó la motocicleta y los artículos comprados con el dinero que, según las autoridades, no les pertenecía a la pareja.