Cayó 'La Batería del Loco Randy', banda vinculada a extorsiones contra mototaxistas y comercios de Lima Norte

Los detenidos, varón y mujer, integrarían la banda 'La Batería del Loco Randy'.

Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal ‘La Batería del Loco Randy’, vinculada a extorsiones contra mototaxistas y comercios de la zona norte de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los detenidos como Fiorella Galarza Basilio (33), alias ‘Nikol’, y Raúl Serrano Gallardo (31), alias ‘Ratita’.

En su poder, estas personas tenían dinero en efectivo (poco más de ocho mil soles), diez equipos celulares, tres tarjetas bancarias y 11 váuchers, que los incriminarían en el cobro de cupos extorsivos.

Según las fuentes consultadas, ‘La Batería del Loco Randy’ exigía a los mototaxistas y comerciantes un pago de inscripción de 240 soles, tras lo cual solicitaban cupos semanales de hasta 690 soles.



“Habían hecho de la violencia un modelo de vida”

En diálogo con RPP, el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, destacó la detención de estas personas que “habían hecho de la violencia un modelo de vida”.

“Estos irrecuperables, inicialmente disparan contra los vehículos, queman vehículos y, posteriormente, creyendo que todo está consumado, van a una agencia bancaria con tarjetas a cobrar”, declaró el alto mando.

“Han sido capturados con las evidencias subjetivas, ahí están los testimonios, que ellos aceptan su participación; pero nosotros continuamos, sin triunfalismo. Nos falta mucho, tenemos que capturar al resto de la organización, a los que disparan. (...) Ya tenemos la información de los celulares y continuamos trabajando”, añadió.

Según el jefe policial, sobre la banda ‘La Batería del Loco Randy’, pesaría un centenar de denuncias, la mayoría en el norte de Lima.

