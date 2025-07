Ucayali: ¿qué se sabe del pedido de emergencia por posible inundación que afectaría a más de cinco mil familias?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La región Ucayali enfrenta una amenaza latente que podría desencadenar una emergencia humanitaria y ambiental, según la alcaldesa de la provincia de Coronel Portillo, Janeth Castagne, quien solicitó formalmente al Gobierno Central declarar en emergencia el río Ucayali ante el inminente riesgo de desborde de sus aguas, que pondría en peligro la vida y el bienestar de más de cinco mil familias que viven en zonas vulnerables de Pucallpa.

La autoridad edil ya ha cursado la solicitud a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y alertó sobre la situación crítica del meandro conocido como Paraguasá, cuyo cauce natural se ha reducido a menos de un kilómetro de contención. Se trata de un “meandro maduro” que podría colapsar con las próximas lluvias intensas en la Amazonía, de acuerdo a lo dicho por la alcaldesa.

“Si no se actúa ahora, el daño será irreversible..." Janeth Castagne, alcaldesa de la provincia de Coronel Portillo

Los ríos amazónicos también necesitan "mantenimiento", puesto que no se realizan obras de descolmatación, según la alcaldesa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Tatiana Zacarías

Ucayali y una amenaza múltiple: vidas humanas, agua potable y economía local

Castagne detalló que, de producirse un cambio de cauce, los efectos serían devastadores a distintos niveles. En primer lugar, se perderían viviendas y posiblemente vidas humanas en zonas vulnerables como Pacacocha y La Hoyada, donde miles de familias viven a orillas del río.

También advirtió que el sistema de agua potable de Pucallpa colapsaría, ya que la planta de captación depende exclusivamente del actual curso del Ucayali.

Además, el arenamiento progresivo del río ha reducido la navegabilidad en más del 50 %, desplazando a las grandes embarcaciones que operaban desde los puertos privados del centro de la ciudad. Esto ha comenzado a afectar directamente al comercio y al transporte fluvial, pilares de la economía pucallpina.

“Nuestros puertos ya no pueden operar con normalidad. El río se está cerrando, los barcos grandes ya no llegan al centro de la ciudad. Eso afecta empleos, ingresos, desarrollo. La ciudad está en peligro”, enfatizó.

Falta de mantenimiento y abandono estatal

Según explicó la alcaldesa, el problema se agrava por la falta histórica de mantenimiento en los ríos amazónicos, donde no se realizan labores de encauzamiento ni descolmatación, a diferencia de lo que ocurre en la costa ante fenómenos como El Niño.

“El río Ucayali, así como el Amazonas, nunca ha sido descolmatado ni orientado. Estamos en una selva baja, con condiciones distintas, pero no hay acciones de prevención”, reclamó.

Debido al arenamiento, los barcos grandes ya no llegan al centro de la ciudad, reportó la alcaldesa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Tatiana Zacarías

El Ministerio de Transportes debe actuar, porque así como se mantienen las carreteras, también se deben mantener los ríos. La economía de Pucallpa depende del Ucayali. Janeth Castagne, alcaldesa de la provincia de Coronel Portillo

Ucayali: ¿Quién debe intervenir?

Janeth Castagne reiteró que la responsabilidad recae principalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al tratarse de un tema vinculado a la infraestructura fluvial nacional. Pidió que el Estado actúe con la misma rapidez que en la costa cuando se presentan amenazas como el Fenómeno El Niño.

“Los ríos amazónicos también necesitan mantenimiento. En la selva baja no hay descolmatación, no hay orientación del cauce, y eso es negligencia. Si no actuamos ahora, tendremos que lamentar una tragedia”, expresó.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno?

Delegaciones de Lima, incluyendo técnicos de INDECI, han visitado la zona para evaluar la magnitud del riesgo. No obstante, hasta la fecha no se ha emitido una respuesta formal ni se han dispuesto recursos concretos para atender el pedido de emergencia.

La alcaldesa reiteró su llamado al Ejecutivo para que no postergue más la intervención. “Si no se actúa ahora, el daño será irreversible. Necesitamos una declaratoria de emergencia para ejecutar obras de defensa y proteger a nuestra población”, concluyó.