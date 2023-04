Abogado de Geiner Alvarado alega que el exministro fue detenido sin orden judicial

Geiner Alvarado lideró los ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Vivienda durante la gestión de Pedro Castillo (2021-2022). | Fuente: Andina

Humberto Abanto, abogado del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, cuestionó este lunes la detención de su patrocinado en el distrito limeño de La Molina. Según su versión, los agentes policiales no contaban con una orden judicial a la hora de intervenir al exfuncionario, investigado por supuestamente integrar una red criminal que habría estado liderada por el expresidente Pedro Castillo.

El letrado recordó que, si bien el Poder Judicial comunicó, a través de un tuit, la prisión preventiva contra Alvarado por 36 meses, los mensajes en las redes sociales no pueden sobreponerse a lo establecido en la Constitución sobre la libertad y seguridades personales.

Así, Abanto reiteró que, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna, una persona solo puede ser detenida con un mandato “escrito y motivado del juez” o si es que incurrió en un delito flagrante.

“A la hora que fue intervenido Geiner Alvarado, como se ha demostrado en los hechos, la Policía no contaba con una orden judicial en los términos que la Constitución describe. Lo que hicieron fue tomar a una persona, detenerla sin ese mandato judicial y enmarrocarla sin previsión legal”, criticó.

“El artículo dos [de la Constitución], inciso 24, literal F exige un mandato escrito y motivado del juez, no un tuit. Los tuits no tienen poder legal. Los tuits no pueden restringir ningún derecho”, añadió.

¿Por qué Humberto Abanto asumió la defensa de Geiner Alvarado?

De otro lado, Humberto Abanto, quien ya ha anunciado que presentará un recurso de tutela de derechos, comentó que asumió la defensa legal del extitular de Vivienda, luego de que este acudiera a su despacho y alegara que se encuentra “en una campaña en la que se está desatando un pánico legal”.

“Los derechos de las personas no dependen de que yo simpatice con sus ideas políticas o que no condenen la actuación política del gobierno al que pertenecieron”, aseveró.

Consultado si es que cree en la inocencia de Geiner Alvarado, el letrado respondió: “Yo creo en su declaración y tengo que aceptar su declaración, le corresponde al Ministerio Público acreditar su culpabilidad”.

“La defensa de los derechos fundamentales tiene que separarse de nuestras simpatías o antipatías políticas”, sentenció.