Abogado de Jaime Yoshiyama aún no señala cuánto dinero supuestamente dio Juan Rassmuss a su cliente

La defensa de Jaime Yoshiyama presentó recurso para anular la prisión preventiva. | Fuente: Andina

La defensa de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, dijo que aún no ha deducido el monto exacto que su cliente recibió por parte del empresario Juan Rassmuss que supuestamente le entregó para financiar la campaña de Fuerza 2011 (Fuerza Popular). Además, indicó que el ex secretario general de no se encuentra prófugo, sino "está ausente".

"No puedo darle una cifra exacta (...) pero sí contaba los montos. (Juan Rassmuss) le decía 'este es el monto' y es difícil de contar 100 mil dólares porque vienen en un paquete sellado", dijo Abanto en RPP.

Además, precisó que para poder sacar las cifras exactas que supuestamente le entregó el empresario, se tiene que trabajar en un registro preciso ya que "no se pueden equivocar".

"Revisar los apuntes significa establecer un movimiento financiero, por ejemplo, cercano a esas fechas (del depósito del dinero). Tengo que establecer la presencia de Juan Rassmuss aquí en el Perú durante esas fechas y hay que recodar la empresa de seguridad que tenía las bolsas con el dinero", señaló.

También se refirió a la ausencia de su patrocinado en el país tras su prisión preventiva y negó que este se encuentre prófugo. "Esa palabra no existe en el derecho. Él en estos momentos puede ser considerado un ausente", precisó.

Retorno al país

Abanto comentó además que Yoshiyama estará siendo operado por tercera vez entre el 25 y 26 de febrero y regreserá al Perú dos semanas después de su operación, Negó que luego sea trasladado a otra ciudad de Estados Unidos.

"Va a poder estar aquí dos semanas después y definitivamente no será trasladado a otro lugar", comentó.