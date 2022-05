Presidente Pedro Castillo | Fuente: Presidencia

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, sostuvo que han solicitado al despacho encargado del caso del mandatario la carpeta fiscal completa y recalcó que la investigación contra el jefe de Estado atenta contra la Constitución.

"La resolución del Fiscal de la Nación es un atentado directo y abierto contra el artículo 117 de la Constitución, que el presidente solo puede ser acusado en cuatro escenarios que no son los que se contemplan en esta disposición de investigación", sostuvo para RPP Noticias.

"Y cuando la Constitución dice que no puede ser acusado quiere decir que no puede ser perseguido, que no puede ser investigado siquiera. El presidente de la República se considera inocente y niega los cargos que se están levantando en su contra", acotó.

Espinoza precisó que este lunes se han "apersonado al despacho fiscal y hemos pedido que antes de cualquier interrogatorio o pregunta se nos envie copia de toda la carpeta fiscal".

Respecto a los 30 mil soles que el presidente Pedro Castillo habría solicitado al empresario Zamir Villaverde, Benji Espinoza sostuvo que esta versión no es válida.

"Esa versión que se señala no es una versión en donde se dice que mi cliente pidió dinero. Esa versión dice que Zamir Villaverde habría entregado dinero a solicitud de otra persona, que es el señor (Juan) Silva, y que Silva habría dicho que era para el presidente", dijo.

"Que una persona tome el nombre del presidente, no quiere decir que el presidente haya solicitado dinero. El presidente lo niega. No ha hecho ninguna solicitud", anotó el letrado.