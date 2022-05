Premier Aníbal Torres durante su participación en el Consejo de Ministros descentralizado en Loreto | Fuente: VICTOR GONZALES/PCM

Durante su intervención en el XIV Consejo de Ministros Descentralizado que se realiza hoy en Iquitos, Loreto, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que la decisión de la Fiscalía de ampliar la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, "es sin ninguna prueba".

"Hay una denuncia contra el Presidente sin ninguna prueba, solamente con lo que se dice en los medios o con lo que dos personas están conversando por ahí. Y a veces por la fotografía que se tomó el Presidente con tal o cual persona. Cuántas fotografías me he tomado ya esta mañana aquí, y eso no quiere decir que yo conozco a las personas con las cuales yo me he fotografiado" sostuvo Torres.

En ese sentido, señaló que la decisión del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es un "tráfico de la justicia".

"Eso es un tráfico de la justicia, están negociando con la justicia y eso no es justo", añadió.

Como se sabe, el Ministerio Público decidió el día de ayer ampliar la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por "la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones".

Según señaló la Fiscalía, la investigación "fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones". Vale decir que, inicialmente, las diligencias solo abarcaban al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y a otros 6 congresistas.

Llegada del Presidente

Según la agenda presidencial, el jefe de Estado, Pedro Castillo, partirá a la 1pm. de Lima con destino a Iquitos, para clausurar el Consejo de Ministros Descentralizado. Según se informó, autoridades y dirigentes sindicales esperan que el Ejecutivo pueda darles propuestas favorables ante los problemas de la región.

Por otro lado, un grupo de manifestantes se reunieron en la plaza José Abelardo Quiñones, ubicada a 500 metros de donde se realiza la actividad, para exigir su participación en dicha sesión.