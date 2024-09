Máximo San Román sobre fallecimiento de Alberto Fujimori: "Me siento profundamente conmovido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Máximo San Román, quien fuera vicepresidente de la República durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, expresó su pesar por el fallecimiento del exmandatario tras una larga batalla contra el cáncer.

En ese sentido, catalogó la partida de Fujimori, a los 86 años, como “una gran pérdida de una persona tan apreciada por el pueblo del Perú”.

Destacó, además, que mejoró la situación del país tanto en lo económico como a lo concerniente a la pacificación ante la presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA.

“Me siento profundamente conmovido por esta pérdida nacional”, declaró en RPP.

San Román recordó a Alberto Fujimori, durante la campaña para las elecciones generales de 1990, como “una persona humilde, muy sencilla y con mucha ilusión de poder cambiar al país”.

Por otro lado, reconoció que tomó con gran sorpresa el autogolpe de Estado de 1992, lo que le generó una “indignación” porque consideraba que “todo el trabajo durante esos 18 meses [Fujimori] lo tiraba a la borda”.

Sin embargo, a pesar de las discrepancias suscitadas por esta decisión, indicó que “nunca hemos perdido el contacto”.

“Es un contacto no cercano, no cara a cara, pero siempre lo hubo, me hizo llegar autografiado el libro de sus memorias”, apuntó.

Keiko Fujimori confirmó la muerte de su padre

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció la tarde de este miércoles el deceso de su padre Alberto Fujimori “después de una larga batalla con el cáncer”.

A través de un breve mensaje en su cuenta de X, la excandidata presidencial pidió a quienes lo apreciaron que acompañen a su familia con una oración.

Asimismo, expresó junto a sus hermanos un agradecimiento a su padre.

Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma.

Gracias por tanto papá!

Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 11, 2024