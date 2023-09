Alberto Otárola rechazó irregularidades en contrataciones de supuestas allegadas con las que se reunió

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se refirió en el programa 'Nunca es Tarde' al reportaje de Panorama sobre dos supuestas allegadas suyas que habrían sido favorecidas con órdenes de servicio que superan los S/ 50 000.

En declaraciones a RPP Noticias, el primer ministro negó irregularidades y también descartó conocer cercanamente a Rosa Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez, quienes, según información del dominical, obtuvieron órdenes de servicio por un total de S/ 54 000 y S/ 53 000, respectivamente, luego de reunirse con el primer ministro.

“No se ha cometido ningún acto irregular. Ahora se está cuestionando que los ministros se reúnan con quienes van a trabajar en los ministerios con ellos. ¿Qué cosa quieren, que existan reuniones clandestinas? ¿Qué tiene de malo que un ministro se reúna con una persona para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos?”, declaró.

“No ha habido ningún hecho irregular, y esto lo puedo acreditar también por la dignidad de estas personas”, agregó.

Otárola afirmó que en las reuniones con Rivera Bermeo y Pinedo Vásquez, registradas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, respectivamente, se hablaron de temas “puntuales”, por lo que rechazó que los encuentros tengan relación con las órdenes de servicio que obtuvieron ambas mujeres.

“Hay que ver la parte central del tema. Pueden decir lo que quieran, pero no soy corrupto. No estamos en el gobierno de [Pedro] Castillo”, precisó.

El jefe del Gabinete Ministerial alegó así que no ha vuelto a ver a las imputadas desde esas fechas.

“[¿Son amigas suyas?] No, las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Lo que sucede es que han cometido el delito de visitar a la Presidencia del Consejo de Ministros. A la PCM, entran 80 a 100 personas diarias; muchas de ellas dicen que van a hablar con el premier, pero no hablan con el premier, se quedan hablando con otros funcionarios”, aseveró.

“Tampoco nos vayamos al otro extremo, que los ministros nos tenemos que encerrar entre cuatro paredes y no recibir a nadie”, sentenció.

El caso

De acuerdo con la investigación del dominical, Rosa Rivera Bermeo visitó al presidente del Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo de este año. La reunión duró más de 30 minutos.

Una semana después consiguió dos contratos por órdenes de servicio en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), con un monto de 27 mil soles cada uno. En total suman 54 mil soles.

La primera orden fue emitida el 10 de marzo, en la cual se le contrata en Devida por el servicio temporal de coordinación y articulación de actividades interinstitucionales. La segunda se dio el 31 de ese mes para la misma labor.

Rivera Bermeo aseguró al dominical que solo obtuvo una orden de servicio y que esta culminó en abril pasado. Sobre la reunión con Otárola, explicó que fue solo para felicitarlo por el cargo que asumió en el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, ella siguió visitando al premier, pero como representante de la Municipalidad de Piura.

Yaziré Pinedo Vásquez es otra persona que también se habría favorecido tras reunirse con el primer ministro. La joven precisó en el reportaje que se reunió con Otárola cuando era ministro de defensa en 2022, pero dicho encuentro no figura en el registro de visitas.

Semanas después ella consiguió trabajo en el Ministerio de Defensa. El pasado 2 de febrero de este año obtuvo una orden de servicio por un monto de 18 mil soles para la labor de emisión, elaboración y archivo.

El dominical mostró que el pasado 3 de mayo la joven obtuvo otra orden de servicio por 35 mil soles. En total suma 53 mil soles.