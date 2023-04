El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, se refirió a la crisis migratoria que existe en este momento en la frontera entre Chile y Perú. | Fuente: RPP

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, se refirió al reportaje del dominical Cuarto Poder sobre un presunto apoyo de militares y policías chilenos a migrantes indocumentados para ingresar irregularmente al Perú.

En una entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, el burgomaestre explicó que se modificaron algunos artículos de la Constitución para que el Ejército tenga mayor presencia y participación en las fronteras.

Una de sus funciones -dijo- es controlar el desorden migratorio, impidiendo que las personas ingresen de manera ilegal a su territorio, devolviéndolas en el acto por el lugar por el que intentaron entrar.

"El Ejército les dice: 'ustedes no pueden ingresar' y los devuelve al instante. Imagino, yo, que puede ser eso esta denuncia de que el Ejército chileno le dice a los migrantes que salgan por tal o cual espacio porque hay un mandato de que las personas no pueden salir por cualquier otro paso que no sea el legal".





El alcalde de Arica manifestó que Tacna se ha visto afectada con la presencia de las Fuerzas Armadas de su país "porque las personas no pueden ingresar a Chile y siempre son devueltas".

"Hay testimonios de migrantes que intentaron ingresar a Chile entre 10 y 12 veces y siempre los devuelve el Ejército", sostuvo.

Dijo, también, que en la frontera se está generando otro fenómeo que son las personas que quieren salir de Chile para retornar a sus respectivos países y no pueden hacerlo "porque Perú no los deja entrar con justa razón porque no tienen sus documentos al día".

Por tal motivo, el alcalde de Arica, volvió a proponer que se establezca una corredor humanitario hasta Venezuela como medida para resolver la crisis migratoria.

"Debe haber una coordinación entre las cancillerías de Chile, Perú, Ecuador y Colombia para que estas personas sean llevadas en buses, custodiadas por la policia de todos estos países, hasta llegar a la frontera con Venezuela", aseguró.