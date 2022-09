Alejandro Salas se mostró confiado en que Lilia Paredes regresará de Estados Unidos

Ministro de Trabajo recalcó que aún no hay una orden judicial que impida que la primera dama salga del país. | Fuente: Andina

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, defendió hoy la decisión de la primera dama, Lilia Paredes, de acompañar a su esposo, el presidente Pedro Castillo, en su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese a tener un pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses.

En declaraciones a la ‘Rotativa del Aire Junín’, el titular del MTPE recalcó que la invitación de la ONU establecía que el mandatario podía viajar junto a su conyugue. En ese sentido, se mostró confiado en que la primera dama retornará al país para demostrar que “no hay por qué preocuparse” si viaja al extranjero junto a su esposo.

“[Sobre Lilia Paredes] Ella ha viajado porque la invitación que le hacen al presidente es una invitación en la que se puede incluir a su esposa. Yo creo que el tema de la primera dama está vinculado a un campo de poder mirar… que cuando ella retorne va a demostrar que nadie tiene por qué preocuparse si ella acompaña al presidente a actividades oficiales”, indicó.

Aún no hay orden judicial

En ese sentido, Salas Zegarra hizo énfasis en que, si bien hay un pedido fiscal, la esposa del presidente Pedro Castillo aún no tiene una orden de impedimento de salida del país, por lo que sí podía viajar al extranjero.

Cabe recalcar que la audiencia del caso se suspendió el pasado 5 de setiembre tras una recusación interpuesta por la defensa legal del alcalde de Anguía, José Medina, en contra del juez Raúl Justiniano. Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para retomar la diligencia.

“Como bien se ha manifestado, ella no tiene ningún tipo de impedimento ni restricción judicial y, por lo tanto, está con sus derechos civiles habilitados. Esperemos que cuando el presidente y la primera dama retornen se pueda evidenciar que ella no tiene ninguna mala intención de no asistir a los llamados de la justicia”, señaló.