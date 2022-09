El ex fiscal superior Pedro Angulo dijo también que el juez podría evaluar la negativa de la primera dama de entregar su pasaporte. | Fuente: Presidencia

La primera dama Lilia Paredes ha acompañado a su esposo, el presidente Pedro Castillo, en su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese a tener un pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses.

Además de acompañar al mandatario, Paredes tampoco entregará su pasaporte, según confirmó ayer su abogado Benji Espinoza.

Al respecto, el ex fiscal superior Pedro Angulo afirmó que la primera dama está “deslegitimando” su palabra tras el viaje al extranjero, puesto que el jefe de Estado anunció que su esposa sí entregaría su pasaporte, pero al final se tomó una decisión contraria.

“Si hay una promesa de entregar el pasaporte; es decir, que no se tiene la intención de viajar al extranjero, [la primera dama] ha debido ser coherente a eso y no contradecirlo. Si no hubiera habido esa promesa y solo se hubiera esperado la diligencia, entonces se justificaría el viaje”, declaró en RPP Noticias.









Pedro Angulo es ex fiscal superior y exdecano del Colegio de Abogados de Lima. | Fuente: RPP

Juez tomaría en cuenta esta actitud

Tras alertar de las contradicciones de la esposa de Castillo Terrones, el también ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) consideró que el juez podría evaluar esta actitud para imponer la restricción de salida del país contra la primera dama, acusada por la Fiscalía de ser la coordinadora de la organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno y dedicada a la entrega irregular de obras públicas.

“Llama la atención la contradicción, que deslegitima la palabra y hace que la persona no sea creíble”, cuestionó.

Cabe recalcar que la audiencia del caso se suspendió el pasado 5 de setiembre tras una recusación interpuesta por la defensa legal del alcalde de Anguía, José Medina, en contra del juez Raúl Justiniano. Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para retomar la diligencia.

Pedro Angulo critica recurso de casación anunciado por la defensa del presidente

En otro momento, Pedro Angulo se refirió al recurso de casación que próximamente presentará el abogado Benji Espinoza, quien asume la defensa legal de Pedro Castillo, para anular la reciente diligencia donde la Fiscalía incautó las imágenes de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, con el fin de determinar si Yenifer Paredes estuvo en la residencia presidencial el 9 de agosto, día en que se dispuso su detención preliminar.

En ese sentido, el ex fiscal superior recordó que el jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, José Mariscal, reportó la pérdida de las imágenes en las cámaras de videovigilancia del interior de la sede gubernamental durante la búsqueda de la cuñada del jefe de Estado.

Así, Angulo cuestionó el accionar de la defensa legal del mandatario, al considerar que no habría nada que temer si es que previamente se ha reportado la pérdida de las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Parece un contrasentido, se suponía que decían que había efectos negativos en los videos y no se había captado imágenes en momentos en que se buscaba a Yenifer Paredes”, indicó.

"¿Por qué tanto salto cuando el suelo está parejo? ¿Qué es lo que se teme de los videos?", sentenció.