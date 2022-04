EE.UU. deniega habeas corpus a Alejandro Toledo y continúa proceso de extradición | Fuente: AFP

El abogado defensor de Alejandro Toledo, Roberto Su, sostuvo que todavía pueden apelar a la decisión del Tribunal de California que rechaza el habeas corpus del expresidente peruanos para evitar su extradición.

"Esta decisión puede ser recurrida ante un tribunal, integrado por tres miembros del estado de California, quien tendría que resolver en segunda instancia", indicó para RPP Noticias.

"Es un trámite que ha merecido una decisión de la juez, quien ha considerado que los dos extremos planteados por la defensa técnica del presidente Toledo no son admisibles. Tengamos en cuenta que la defensa cuestionó la causa probable por un lado y, por otro lado, cuestionó que el requerimiento del estado peruano no se adecuaba a lo que establece el artículo 1 del tratado, que Perú hace la petición del señor Alejandro Toledo cuando no existía una acusación", precisó.

Como se sabe, el exmandatario fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de COVID-19.

Rechazan habeas corpus

El Gobierno de Estados Unidos denegó el lunes el habeas corpus presentado por el expresidente Alejandro Toledo en el que alega que permanece detenido ilegalmente, lo cual pretendía evitar su extradición a Perú.

"Conforme a la norma aplicable, las confesiones del peticionario y el testimonio de Barata y Maiman proporcionan motivos razonables para determinar que el peticionario participó en el esquema de soborno y cometió colusión y lavado de dinero", señala la resolución de la Corte de Justicia de California.

"Corresponde a un tribunal peruano evaluar las defensas del peticionario, sopesar la credibilidad del testimonio de los testigos y, en última instancia, decidir si las pruebas son suficientes para condenarlo (...) Por las razones expuestas, el tribunal deniega la solicitud de recurso de habeas corpus", agrega.