RPP Noticias contactó por teléfono a Alejandro Toledo pero este negó la detención. | Fuente: Andina

Luego de informar sobre la detención de Alejandro Toledo en Estados Unidos por estar ebrio en la vía pública, RPP Noticias se contactó vía telefónica con el expresidente para obtener su versión.

El exmandatario contestó desde su casa en San Francisco y negó el incidente. "No, no... te estoy hablando de mi casa, te lo digo... estoy en mi casa, estoy escribiendo mi libro, okey", dijo a la producción de RPP.

Toledo también se negó a hacer una declaración pública a través de este medio para desmentir la información. "No, no, yo no me caigo en esa trampa", dijo.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron a RPP que Alejandro Toledo si fue detenido, pero que luego fue liberado. Esta información también fue confirmada a este medio por el correccional Maguire del condado de San Mateo (California). Funcionarios de esta institución dijeron que el expresidente fue ingresado la noche del domingo y liberado este lunes.

El Código Penal de California establece que "quien se encuentra en un lugar público bajo la influencia de licor intoxicante (...) en una condición que no pueda ejercer", "es culpable de conducta desordenada, un delito menor".