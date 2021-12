Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos. | Fuente: Andina

El presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, analizó la última encuesta realizada para El Comercio, en el que se da cuenta que la desaprobación del Congreso aumentó de 61 % a 70 %, en comparación con noviembre.

Al respecto, Torres sostuvo en el mencionado diario que el fracaso de la vacancia ha debilitado al Congreso de la República.

"Creo que el fracaso de la vacancia lleva a pensar, a quienes votaron por Castillo, que él tenía razón y que fue un abuso, un exceso. Sin duda lo refuerza y debilita el Congreso. Dicho sea de paso, una de las conclusiones de este mes es que el Congreso ha perdido aprobación y creo que tiene que ver mucho con este proceso fallido", indicó.

"El apoyo a la vacancia venía creciendo lentamente, pero se precipitó y no se alcanzaron los votos ni siquiera para que el presidente vaya al Congreso; había un sector de la opinión pública que decía: 'Bueno, de repente no es momento para sacarlo, pero sí es momento de escucharlo en el Congreso'. Al fracasar en su intento, un sector de la ciudadanía que no sigue necesariamente la política de cerca dice: 'Si fracasó la vacancia es porque no había motivos suficientes, y entonces vamos para adelante'", precisó Torres.

Para el representante de Ipsos, "lo que estamos viviendo en simultáneo es un proceso de deterioro del apoyo al presidente y del apoyo al Congreso".

"En ambos casos estamos con niveles de aprobación muy bajos para estar a menos de seis meses de haber empezado su gestión", apuntó Torres.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Qué esfuerzos hacen las autoridades para erradicar la violencia contra la mujer en el Perú?