Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos. | Fuente: Andina

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, indicó que su último estudio de opinión revela que en la población peruana en general persiste sentimientos de preocupación, temor e incertidumbre por el futuro gobierno. En conversación con RPP Noticias, dijo que “quien gane debe trabajar para bajar esa incertidumbre”.

Asimismo, Torres explicó que detrás del contundente 90% que opina que Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, no debería tener ninguna participación en un eventual gobierno de Pedro Castillo, está la percepción de que es una persona extremista.



“La propia encuesta nos dice que cuando preguntamos quién es la persona que más escucha Castillo, sale Cerrón. Es un tema por aclarar. Los deslindes que ha hecho Castillo no han sido convincentes. Hay preocupación grande del 90% que Cerrón puede tener alguna injerencia, lo cual nos confirma es que la gente espera de Castillo un gobierno de unidad nacional, y la percepción que se tiene de Cerrón es de una persona extremista, que quisiera hacer cambios radicales. El mensaje que puede recoger Castillo: la gente quiere que Cerrón no participe, no solo por sus procesos, sino por el radicalismo de alguna de sus propuestas”, indicó.



Irregularidades



Torres detalló también que en general la población percibe más irregularidades que fraude. Asimismo, en Lima se percibe más irregularidades a favor de Castillo, mientras que en regiones ocurre lo inverso: irregularidades a favor de Keiko Fujimori.

"La percepción de fraude o irregularidad ocurre para ambos partidos, con diferencias importantes regionales. En Lima, la percepción de fraude es más marcada respecto a Perú Libre. En cambio, cuando sale de la capital, piensan lo contrario, respecto a Fuerza Popular. Tenemos una población muy desconfiada", indicó

“Hay un 28% que dice que sería a favor de Castillo y un 25% a favor de Fujimori. Se confirma la necesidad de que el JNE haga su trabajo con cuidado y que lo comunique muy bien. No es solo hacer las cosas bien, sino explicarlas bien para bajar esa sensación de incertidumbre”, dijo.



Respecto al Jurado Nacional de Elecciones, Torres detalló que las críticas son mayores y apunta a la hora de la recepción de los pedidos de nulidad. “Hay un problema de credibilidad en este momento y es importante porque es el que tiene que proclamar al presidente o presidenta. Hay un desafío mayor para recuperar esa credibilidad”, dijo.



PODCAST RPP | Abogado Gustavo Gutiérrez-Ticse: no se puede detener el cronograma electoral y la proclamación de los resultados

El especialista en derecho constitucional agregó que las denuncias de presuntas irregularidades en la segunda vuelta pasarían al Ministerio Público para una investigación.