Ana Jara, ex presidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

La expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, pidió al presidente Pedro Castillo dar tranquilidad a la ciudadanía con mensajes claros sobre lo que quiere para el país en los próximos cinco años y evitar dar señales erráticas con discursos opuestos de acuerdo a los escenarios.

"Lo que Pedro Castillo hace con las manos lo borra con los pies", dijo a la Rotativa del Aire de RPP Noticias en alusión a declaraciones del mandatario que han generado polémica por su supuesto contenido anti inversión privada.

"Los que le elaboran los mensajes (oficiales) suenan bien; lo que necesitamos es estabilidad política y económica, previsibilidad, pero luego tiene intervenciones públicas y hecha a perder todo lo ganado". afirmó.

Jara recomendó al presidente Castillo empoderar a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para que "sea ella quien lo ayude a gobernar".

Indicó que Vásquez a dado batalla al interior del Ejecutivo y ha logrado la salida de ministros cuestionados como Walter Ayala (Defensa) o el secretario de Presidencia, Bruno Pacheco.

La ex titular de la PCM pidió a Mirtha Vásquez "que no se deje pisar el poncho" y no permite que "personajes" cuestionados que salieron del Ejecutivo vuelvan "al entorno de la Presidencia".

Pedido de vacancia: "Un goblo de ensayo"

Ana Jara criticó el pedido de vacancia presidencial anunciado por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos y dijo que iniciativas de este tipo generan más inestabilidad en el país.

Indicó que noticias recientes como la elección de profesionales calificados para la dirección del Banco Central de Reserva y la salida de ministros cuestionados del Ejecutivo son señales positivas que hacen que un pedido de vacancia no se justifique.

"Son alentadoras noticias para que nos estén hablando a estas alturas de una vacancia a un gobierno que no tiene 120 días de gestión", dijo.

"La persona que lo hizo no exhibió el documento, no lo coordinó con su bancada. Es irresponsable hacerlo a sabiendas de que no logaran las firmas", agregó.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa de la congresista Chirinos podría ser "un globo de ensayo" con miras a insistir en una medida similar en el futuro.



