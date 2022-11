Betssy Chávez: "El Congreso ha convertido la cuestión de confianza de tal forma que tienen maniatado al Ejecutivo"

La parlamentaria también criticó las declaraciones de Patricia Chirinos ya que ella fue quien la insultó en el Pleno, aseguró Chávez. | Fuente: Andina

"El Congreso ha convertido la cuestión de confianza de tal forma que tienen maniatado al Ejecutivo", declaró la ministra de Cultura, Betssy Chávez, quien llegó a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el presidente de Consejo de Ministros(PCM).

"La cuestión de confianza es una figura que el Congreso ha convertido a tal forma que nos tiene maniatados como Poder Ejecutivo. Imagínate, hay figuras que relatan el artículo 86 del Congreso de la República tales como la inerpelación a la censura y el Congreos ha hecho no solo uso, sino abuso de la interpelación y la censura", declaró la ministra.

Concidió también el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, quien sostuvo que el hecho no afecta al tema de la reactivación económca al ser un tema constitucional y político. Confirmó que votó a favor de la cuestión de confianza y consideró que es legal.

"Yo como miembro he estado de acuerdo, nadie está hablando de cierre del Congreso, es una petición legal en arraigo de la ley actual. Lo que estoy diciendo, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo sí es legal, se está respetando lo que es la ley va a depender del entendimiento que haya con el Congreso", declaró a su salida de la segunda jornada de la CADE.

Chávez critica Patricia Chirinos

En medio de la coyuntura actual, la también parlamentaria se refirió a la congresista Patricia Chirinos quien rechazó los comentarios realiado por el premeir Aníbal Torres a la periodista Sol Carreño al punto de pedir a la comisión de la Mujer que cite al primer ministro para que responda por sus declaraciones.

"Se me insultó en el Parlamento y quien me insultó fue la señora Patricia Chirinos, la misma señora que hace poco ha tuiteado en contra del primer ministro, el doctor Aníbal Torres, dicendo que debe convocado de inmeidato por la comisión de la mujer porque cómo se va refeir de tal forma de determinada periodista. Esa señora yo no sé con qué catadura moral puede hablar ahora de insultos si ha sido ella la que me ha agredido de manera vil, deleznable".



Williams responde a pedido de plantear cuestión de confianza

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, justificó la decisión de calificar como "no atendible" el pedido enviado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que el Parlamento debata el proyecto del Ejecutivo que busca derogar la norma que regula la cuestión de confianza.

"Yo creo, y lo digo a nombre de la Mesa Directiva, que esta es una provocación del Ejecutivo, una provocación más que está haciendo el Ejecutivo en la situación en la que se encuentra: preocupado, desesperado, recurriendo a situaciones como esta, así como la de la OEA (visita de una misión), donde desprestigia al Estado", apuntó.

"Lo que creo es que el Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República, el Ejecutivo pretende cerrar al Congreso de la República. De hecho que ahora está declarando un enfrentamiento con el Congreso y le está haciendo daño a la Nación. Revisar esta ley, que es constitucional, mas bien rompería el equilibrio de poderes", agregó.

Tras el pronunciamiento del presidente del Congreso, el titular del Gabinete Ministerial cuestionó que el Parlamento haya declarado inadmisible "una cuestión de confianza que no existe" debido a que este recurso solo había sido anunciado mas no presentado de manera formal. "Ha declarado una inadmisibilidad de la nada", reprochó.

"Eso responde a que recibimos una calidad de educación que es última calidad. El señor presidente del Congreso, o la Mesa Directiva, pueden no conocer esta materia, pero contratan asesores, pero por qué estas personas pueden hacer esta barbaridad. El Perú está sujeto a eso, a la dictadura de la ignorancia", cuestionó.