Patricia Chirinos también pidió que se cite a la ministra de la Mujer, Claudia Dávila | Fuente: Composición

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, solicitó de "urgencia" que la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial), cite al premier Aníbal Torres tras las declaraciones misóginas que realizó contra la periodista Sol Carreño.

Según el documento indica que, teniendo en cuenta lo que ha indicado el premier, resaltó que en la reunión con las autoridades de Huancavelica —en donde estuvieron las ministras Dina Boluarte, Betssy Chávez, Kelly Portalatino, Alessandra Herrera y Claudia Dávila— no emitieron pronunciamiento de rechazo a solidaridad con Sol Carreño ni con la causa de la no violencia contra la mujer.

"Esto se constituye como un hecho grave, pues esta afrenta viene desde uno de los más altos funcionarios de nuestro Estado, lo cual, además, deja en evidencia el desprecio del gobierno por la defensa de los derechos de miles de peruanas sin distinción", sostiene el documento.

En ese marco, la congresista se pronunció en redes sociales en donde sostuve que no permitirá "que este gobierno tenga impunidad en actos de violencia" contra la mujer.

"No vamos a permitir que este gobierno tenga impunidad en actos de violencia contra la mujer. El premier tiene que asumir con hombría las consecuencias de sus actos y responder ante la Comisión de la Mujer por las expresiones machistas y misóginas contra de la periodista Sol Carreño", escribió la parlamentaria Patricia Chirinos en cuenta oficial de Twitter.

También solicitó la citación a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Claudia Dávila, para conocer "las acciones que se han tomado a fin de sancionar esta conducta y brindar apoyo a la agraviada".

Patricia Chirinos pide que citen a Aníbal Torres a comisión de la Mujer tras declaraciones misóginas contra Sol Carreño | Fuente: Congreso

Por otro lado, la congresista Gladys Echaíz declaró que lo dicho por Aníbal Torres ratifica algunas críticas ciudadanos contra el premier y que lo hecho por la ministra Claudia Dávila ameritaría una interpelación,.

"Creo que no solamente merece una disculpa, sino en una reflexión para dejar el cargo de una sola vez. Pues no merece una persona que piensa así o actúa así estar ocupándolo realmente. Si no se disculpa eso lo pone más en evidencia y ratifica la calificación que han hecho diversos ciudadanos del país", comentó.

"Lamento mucho que la ministra de la mujer, en estos casos, se olvidó cuál es su cargo y qué representa y qué le corresponde hacer. Desde hace mucho creo que ha hecho mérito para una interpelación".

Lo que dijo Torres

En un evento del 3 de noviembre, Aníbal Torres atacó a Carreño, sin nombrarla, por la emisión de un reportaje sobre una carretera sin asfalto en Huancavelica y cuya obra es una promesa hasta ahora incumplida por el gobierno de Pedro Castillo.

"Pero porque esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar, aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomás al Gobierno. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, es mala hija, y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad", dijo el titular de la PCM.

Recordemos que el premier no ofreció disculpas en su cuenta de Twitter por sus comentarios contra Sol Carreño, señalando que han tergisversado sus declaraciones. "Nuestro gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación", escribió.

Defensa de Sol Carreño

“Lo que ha hecho es de un machismo espantoso”. Así describió la conductora del programa dominical Cuarto Poder, Sol Carreño, las cuestionadas declaraciones que lanzó el titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en su contra.

En una entrevista con el programa Todo se sabe de RPP TV, la también abogada dijo que el discurso que esgrimió el presidente del Consejo de Ministros el pasado 3 de noviembre durante una actividad en Palacio de Gobierno es un mensaje subliminal con el que se busca “someter a la mujer”.

“Ha tocado las figuras típicas en las que las mujeres se supone tenemos que ser perfectas: la buena esposa, la buena madre, la buena hija”, criticó, a la vez que dejó en claro que el premier y “ni ningún hombre tienen por qué meterse con lo que decida hacer una mujer”.