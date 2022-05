Betssy Chávez, ministra de Trabajo. | Fuente: RPP

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, respondió luego de que la bancada de Fuerza Popular presentara una moción de censura en su contra.

"Tomo la censura que está formulando la bancada de Fuerza Popular con mucha tranquilidad", dijo para la prensa esta tarde.

Betssy Chávez cuestionó los argumentos presentados por la bancada naranja y criticó que durante su interpelación no haya sido escuchada por los congresistas que ahora piden su censura.

"En el punto 6, ellos indican la tercerización laboral y el anteproyecto del código laboral, pero en las 17 preguntas (de la interpelación) no me preguntaron en ningun momento sobre estos dos temas. No entiendo cómo me interpelan por una cosa y me censuran por otra", aseveró.

"En el punto 10, indican que voy a entregar Servir a las centrales sindicales, yo en ningún momento e indicado ello. Lo que sí he indicado y me ratifico es que Servir, como está, no está bien, pues. No es posible que en algunas instituciones como el Congreso de la República no se aplique Servir, pero para todos los demás sí se aplique. Si ellos creen que está bien, yo voy a refutarlos", dijo.

"Me parece injusto que el día de la interpelación, no había ni un solo parlamentario de la bancada que me había interpelado", añadió la ministra Betssy Chávez.

PROPONE EXAMEN MENTAL PARA CONGRESISTAS

La también parlamentaria Betssy Chávez anunció que tras participar de un simposium denominado 'La salud mental en la función pública', en los que participarton varios especialistas como el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, presentará un proyecto de ley.

"Mi despecho congresal está presentando el proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 90 de la Constitución e incorpora el examen psicológico y psiquiátrico como requisito para postular al cargo de congresista", manifestó.

Precisó que el proyecto de ley ya está listo y desde este viernes 20 recolectarán las firmas.

Betssy Chávez recordó que en el país uno de cada tres peruanos tiene un diagnostico mental; es decir, hay 4 millones que tienen problemas de salud mental y solo un 20 % de ese número tiene acceso a un tratamiento.