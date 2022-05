Fuerza Popular presentó moción de censura contra la ministra Betssy Chávez | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

La bancada de Fuerza Popular presentó formalmente una moción de censura contra la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, la cual tendrá someterse a votación en el Pleno del Congreso, por una supuesta resposabilidad política respecto a la huelga de los controladores aéreos.

"Confiamos en que las demás fuerzas democráticas del Congreso votarán por la censura de la ministra Betssy Chávez. Su permanencia en el cargo es insostenible", señala el documento presentado este jueves.

La semana pasada, el fujimorismo había adelantado que impulsaría la censura contra la ministra Betssy Chávez luego de cuestionar las respuestas que ofreció ante el Pleno del Congreso como parte del proceso de interpelación que afrontó por la huelga de controladores aéreos y las pérdidas económicas que esto generó durante la Semana Santa.

En un comunicado, acusaron un "afán" de la ministra Chávez de "paralizar" la reforma del Servicio Civil al "pretender adscribir a Servir" a su sector. La bancada fujimorista dijo confiar en que otros grupos parlamentario se sumen a esta moción de censura por considerar que la permanencia de Betssy Chávez en esta cartera "es insostenible".

Betssy Chávez Chino se presentó ante el Pleno del Congreso de la República para responder -por más de 50 minutos- el pliego interpelatorio de 17 preguntas relacionadas a la huelga de controladores aéreos, entre otros temas, conforme a la Moción de Orden del Día 2378.

Respecto al paro de los controladores aéreos durante la reciente Semana Santa, dijo que los trabajadores de Corpac sí cumplieron con los requisitos legales, "por lo que la Dirección General de Trabajo estuvo obligada por ley a dar por cumplidos estos requisitos".

La ministra explicó que su despacho cursó una comunicacion al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que adopte las medidas preventivas ante el advenimiento de esa medida de fuerza.

"Corpac tenía pleno conocimiento de la huelga desde el 29 de marzo y tenía tiempo para garantizar la dotación de personal de retén en las áreas sensibles y dialogar con sus trabajadores", indicó.

Respecto a una paralización similar en el futuro, informó que está coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones "para que pueda orientar los lineamientos y pautas que permita que las entidades adscritas a su sector mejore su forma de relacionamiento con las organizaciones de sus trabajadores en el diálogo social, empleadores y trabajadores".



"Tienen previsto pedir mi cabeza"

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, respondió luego que la bancada de Fuerza Popular anunciara que impulsará su censura tras cuestionar las respuestas que ofreció ante el Pleno del Congreso como parte del proceso de interpelación por la huelga de controladores aéreos.

"Cual fuera la respuesta que dé, ellos (Fuerza Popular) tienen previsto pedir mi cabeza, pero no por el tema de controladores aéreos, porque yo fui a explicar el derecho a huelga, ni por el tema de SERVIR, que ojo en estos momentos está en una comisión consultiva que no depende de mí, sino que depende de PCM", indicó en Tv Perú.

"Ni siquiera se molestaron en escucharme. No estuvieron, terminé mi sustentación, ingresaron y plantearon la censura, exponiendo los temas que ya yo había respondido. Entonces, es una orden. No sé si responden a intereses de orden económico, pero me permiten tener las legítimas dudas", añadió.

En esa línea, Chávez explicó que la intención que tiene es fortalecer SERVIR y no desaparecerlo. "Creo que tenemos que mejorar el servicio civil, por supuesto", dijo.

La ministra sostuvo que muchas veces recibe quejas por el servicio que se brinda en el sector público y Sunafil no puede intervenir puesto que solo se ocupa del sector privado, por lo que se encuentran "maniatados".

"Quien fiscalice al sector público debería ser SERVIR pero no tiene un área de fiscalización. Consideramos que nos estamos comiendo un pleito porque queremos ayudar al sector público. Nuestra intención no es desaparecer SERVIR, es que SERVIR mejore, es que SERVIR sirva", aseveró.

