| Fuente: Andina

Hasta el próximo miércoles 30 veremos la inscripción de candidatos que quieran postular en las elecciones del 11 de abril. Ayer supimos que George Forsyth se ha inscrito hace dos semanas en Restauración Nacional, el partido fundado por el pastor Humberto Lay. Aunque Forsyth no ha confirmado sus aspiraciones presidenciales, pocos dudan de las intenciones del alcalde de La Victoria, que se vería obligado a renunciar a su mandato actual. Sabemos también que el partido pasará a llamarse Victoria Nacional. Forsyth encabeza de manera constante las encuestas de intención de voto. Su popularidad se halla beneficiada por su pasado de arquero del Alianza Lima y de la selección nacional, de sus éxitos como empresario y de los esfuerzos por combatir la informalidad y la delincuencia en un distrito tradicional de Lima. Durante la campaña tendrá que dar pruebas de poseer una visión del país que le permita orientar su política e impulsar el aparato del Estado. Veremos también si muestra talentos de orador, en particular en los debates.



También dio el paso de la inscripción el ex gobernador regional de Ica, Fernando Cilloniz, quien desde ayer es militante del partido Todos por el Perú. Cilloniz fue elegido en Ica por Fuerza Popular, pero rompió con el partido fujimorista cuando sintió que no lo respaldaba en su lucha contra la corrupción. Cilloniz considera sin embargo que hay un exceso de candidatos que comparten ideas básicas, por lo que preconiza una alianza entre fuerzas como las del PPC, Perú Patria Segura, Hernando de Soto y Acción Popular. Entre esas ideas básicas se refirió al respaldo a la economía de mercado y al régimen económico de la Constitución de 1993. Durante los próximos siete días pueden producirse nuevas inscripciones en partidos que prefieran contar con candidatos que aún no se hallen registrados. Se habla por ejemplo del Partido Nacionalista del expresidente Ollanta Humala, que no postuló en las últimas elecciones.



Así como los partidos se activan y preparan sus temas de campaña, también hay funcionarios que pretenden dar nuevas energías a sus respectivas entidades públicas. Gestión destaca desde su carátula el caso de la nueva presidenta de INDECOPI, Hania Pérez de Cuéllar. La funcionaria esbozó lo que será su plan de gestión articulado en torno a seis lineamientos. Entre ellos, la mejora de la atención a los reclamos, la simplificación de los trámites, el uso de inteligencia artificial y la consolidación de la transparencia. Siguiendo el ejemplo del Tribunal Constitucional, las audiencias pasarán a ser difundidas por un canal propio. Pérez de Cuéllar anuncia que se fortalecerá la capacidad fiscalizadora y sancionadora de Indecopi, para hacer frente a las distorsiones del mercado, garantizar la protección de los consumidores y velar por el control previo de fusiones y adquisiciones.



Nuestro país goza actualmente de una buena imagen en materia de libertad de expresión y de garantías para el ejercicio del periodismo libre. No siempre ha sido así, pues ha existido a lo largo de nuestra historia la tentación de silenciar a los que abordaban temas incómodos. Por eso es raro que el Comité para la Protección de los Periodistas apele a las autoridades peruanas para denunciar una campaña de hostigamiento contra una periodista de investigación, Paola Ugaz. El Comité pide también que se reformen las leyes penales relativas a la difamación, para evitar que puedan ser utilizadas como mecanismo de intimidación. Paola Ugaz viene siendo procesada por difamación después de haber publicado un libro sobre abusos sexuales, físicos y psicológicos al interior de la organización católica Sodalicio. El Comité, con sede en Nueva York, cita dirigentes del Sodalicio que niegan toda relación con las denuncias formuladas contra Paola Ugaz. Informa también que el Ministerio de justicia no ha dado respuesta a las consultas formuladas sobre el caso de la periodista.



Las cosas como son