Carlos Jaico: Pedro Castillo supo rodearse de gente que podía cubrir sus tropelías

Por último, Carlos Jaico sostuvo que durante los meses que estuvo en el Despacho Presidencial pudo ver que la gestión pública se había degradado, pues el gobierno central convocaba a personas que no tenían experiencia. "No hay que olvidar que el presidente nos representa a todos los peruanos, al mismo tiempo es ahí donde se generan los grandes proyectos para el desarrollo del país. Si en ese lugar tiene gente incompetente, sin título, que no tienen ningún tipo de idea o de visión de país, es ahí donde el futuro de los peruanos corre un riesgo mayor", manifestó.