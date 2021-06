Carlos Neuhaus estuvo a cargo del comando vacuna. | Fuente: Andina

El exintegrante del Comando Vacuna y exdirector ejecutivo del proyecto especial de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, señaló que nunca estuvo a cargo de asesorar al Gobierno para la adquisición de vacunas contra la COVID-19.

En conversación con Ampliación de Noticias, este explicó el rol que tuvo hasta hace unas semanas. "Quiero señalar que nunca he tenido un rol en la compra de vacunas ni de asesor. Ni siquiera me he sentado a negociar", dijo.

"Se está tergiversando el rol que hemos tenido", agregó. Neuhaus explicó que cuando estuvo en el Comando Vacuna se le pidió "un diseño de la logística" para la campaña de vacunación.

"Mi función ha sido fundamentalmente de articular con el sector privado, una ayuda que brindaron silenciosamente en estos últimos meses, como dar ideas para el proceso de vacunación", apuntó.

Este aclaró que su labor fue hasta la semana antepasada, antes de sumarse al equipo de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Sin embargo, aclaró que Fujimori solo se le ha pedido que ayude "con la tarea logística" mas no es nada "formal".

RENUNCIA

El Gobierno aclaró que no ha recibido "ninguna asesoría de terceros" para adquirir 60 millones de vacunas contra la COVID-19. A través de un comunicado, el Consejo de Ministros aclaró que "no ha existido asesoría" al Gobierno de parte del 'Comando Vacuna' para la adquisición de 60 millones de dosis "en menos de 6 meses".



"El vocero oficial para el anuncio de adquisiciones, cantidades, fechas de llegadas, distribución y aplicación es el Gobierno peruano. No existe, ni ha existido, asesoría alguna al Gobierno actual del denominado Comando Vacuna", precisaron.

Asimismo, aclararon que en febrero el sector privado colaboró con el transporte del primer lote de vacunas y actualmente algunas empresas vinculadas al sector Salud se han sumado al esfuerzo de la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 bajo la dirección del Ministerio de Salud.

