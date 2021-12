César Acuña: Si se admite debate de vacancia, el presidente “tiene la obligación moral de ir al Congreso”

El líder de Alianza para el Progreso se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. | Fuente: RPP Noticias

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, señaló este viernes que durante la reunión que mantuvo con el presidente Pedro Castillo le recomendó acudir al Congreso si es que la moción de vacancia presidencial es admitida a debate.

En declaraciones a la prensa a su salida de Palacio de Gobierno, el excandidato presidencial señaló que lo que el país quiere es que se aclaren los hechos en los que el mandatario se ha visto involucrado en los últimos días. Incluso dijo que lo ideal sería que pida se le levante la inmunidad presidencial para que se le investigue.

“Primero le he manifestado que si se llega a los 52 votos, él tiene la obligación moral de irse al Congreso a explicar todos los hechos ocurridos los últimos días, porque hoy lo que la gente quiere es que aclaremos, quiere transparencia y rechaza actos de corrupción”, dijo.

“También he pedido, porque hoy más que nunca los peruanos buscan que todo se aclare y le puse como ejemplo si fuera presidente y no tengo nada que esconder, yo pediría que levanten mi inmunidad presidencial, que me investigue la Fiscalía y quien quiera, mientras se sigue trabajando por el Perú, porque realmente hay un sector de peruanos indignados”, añadió.

Rechazó negociación

Acuña Peralta también señaló que se tiene que escuchar al mandatario para decidir si apoyarán o no la vacancia; sin embargo, dejó claro que su bancada parlamentaria “no va a ser causante de inestabilidad en el país”. En ese sentido, dijo que esperaba que el presidente Pedro Castillo le haya escuchado y rechazó que haya negociado con el mandatario.

“Espero que me escuche y aquí creo que espero y además también quiero decirles, que no hay ningún negociado, yo no he venido a negociar, porque hay algunos medios de comunicación en los que se ha circulado que negocio y que hay venta de votos”, sostuvo.

“Yo confío en mis congresistas y ellos no van a venderse por una obra ni por nadie porque ellos saben que lo que hoy más queremos es gobernabilidad y estabilidad en el país (…) La bancada de APP no va a ser causante de inestabilidad que afecte a los millones de peruanos que no tienen trabajo ni qué comer”, indicó.

Reuniones en Palacio de Gobierno

El presidente Pedro Castillo se reunió esta tarde con los representantes de algunas agrupaciones políticas para discutir la moción de vacancia en su contra que se impulsa en el Congreso de la República.

Hasta Palacio de Gobierno llegaron Patricia Li, presidenta de Somos Perú, César Acuña, presidente de Alianza para el Progreso, José Luna Gálvez, presidente del Partido Podemos Perú, además del representante de Avanza País

