CNDDHH: “La PNP debe poner fin a la represión y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos durante la protesta social”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó el accionar policial durante la protesta convocada por jóvenes y colectivos sociales contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso en el centro histórico de Lima.



"Condenamos la violencia policial contra manifestantes en la marcha nacional. Protestar es un derecho, y reprimir con perdigones, golpes y empujones vulnera la integridad de las personas y busca amedrentar la movilización ciudadana", señaló a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).



La organización añadió que la Policía Nacional del Perú (PNP) "debe poner fin a la represión y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos durante la protesta social".