CNDDHH: “La PNP debe poner fin a la represión y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos durante la protesta social”

Manifestantes se enfrentan contra integrantes de la Policía Nacional del Perú en la plaza San Martín, en Lima.
Manifestantes se enfrentan contra integrantes de la Policía Nacional del Perú en la plaza San Martín, en Lima. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó la "violencia policial" contra los manifestantes y advirtió que "reprimir con perdigones, golpes y empujones vulnera la integridad de las personas y busca amedrentar la movilización ciudadana".

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó el accionar policial durante la protesta convocada por jóvenes y colectivos sociales contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso en el centro histórico de Lima.

"Condenamos la violencia policial contra manifestantes en la marcha nacional. Protestar es un derecho, y reprimir con perdigones, golpes y empujones vulnera la integridad de las personas y busca amedrentar la movilización ciudadana", señaló a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

La organización añadió que la Policía Nacional del Perú (PNP) "debe poner fin a la represión y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos durante la protesta social".

Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
