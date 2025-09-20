Jóvenes y colectivos sociales protestan en el centro de Lima contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso

Alrededor de mil efectivos policiales fueron desplegados en los alrededores de la plaza San Martín, impidiendo el avance de los manifestantes hacia Palacio de Gobierno y la sede del Parlamento.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diversos colectivos juveniles, estudiantes universitarios y organizaciones sociales se congregaron este sábado en la plaza San Martín, en el Cercado de Lima, para manifestarse en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República.

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentran el rechazo a la reforma del sistema de pensiones, la preocupación por la creciente ola de criminalidad, el pedido de justicia por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, así como la oposición a una serie de leyes promovidas por el Legislativo y el Ejecutivo.

Alrededor de mil efectivos policiales fueron desplegados en los alrededores de la plaza, impidiendo el avance de los manifestantes hacia Palacio de Gobierno y la sede del Parlamento. Las vías de acceso por la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Carabaya permanecen bloqueadas por las fuerzas del orden.

Los manifestantes, que portaban carteles contra Dina Boluarte y el Congreso, denunciaron que la policía pretende evitar la marcha, violando el derecho a la protesta pacífica de las personas. Alrededor de las 7:00 p. m., RPP pudo constatar, desde el lugar de los hechos, que los efectivos comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los asistentes en el cruce de los jirones Ocoña y de la Unión.