Jóvenes y colectivos sociales protestan en el centro de Lima contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso

Manifestantes se congregan en la plaza San Martín, en el centro histórico de Lima.
Manifestantes se congregan en la plaza San Martín, en el centro histórico de Lima. | Fuente: RPP/Alex Juárez
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Alrededor de mil efectivos policiales fueron desplegados en los alrededores de la plaza San Martín, impidiendo el avance de los manifestantes hacia Palacio de Gobierno y la sede del Parlamento.

Diversos colectivos juveniles, estudiantes universitarios y organizaciones sociales se congregaron este sábado en la plaza San Martín, en el Cercado de Lima, para manifestarse en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República.

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentran el rechazo a la reforma del sistema de pensiones, la preocupación por la creciente ola de criminalidad, el pedido de justicia por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, así como la oposición a una serie de leyes promovidas por el Legislativo y el Ejecutivo.

Alrededor de mil efectivos policiales fueron desplegados en los alrededores de la plaza, impidiendo el avance de los manifestantes hacia Palacio de Gobierno y la sede del Parlamento. Las vías de acceso por la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Carabaya permanecen bloqueadas por las fuerzas del orden.

Los manifestantes, que portaban carteles contra Dina Boluarte y el Congreso, denunciaron que la policía pretende evitar la marcha, violando el derecho a la protesta pacífica de las personas. Alrededor de las 7:00 p. m., RPP pudo constatar, desde el lugar de los hechos, que los efectivos comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los asistentes en el cruce de los jirones Ocoña y de la Unión.

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
