El Colegio de Periodistas de Lima se pronunció tras las agresiones que sufrieron dos reporteros este último miércoles al intentar hacer su labor. Mediante un comunicado, el gremio expresó su "condena" por lo ocurrido.

En un primer momento, señalan que la agresión que sufrió la reportera de RPP Noticias, Hellen Meniz, por parte Francisco Pomalaya, miembro del área de Comunicación de Palacio de Gobierno, “refleja intolerancia frente al escrutinio publico y desprecio por los modales democráticos”.

Además, indican que la respuesta que brindó el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, al reportero de Latina, Jorge Mamborg, quien le dijo "tienes que lavarte el oído porque no escuchas", muestran "desdén y poca empatía".

Al respecto, el Colegio de Periodistas “condena de la manera más enérgica todo tipo de agresiones y actos hostiles contra periodistas y comunicadores y exige al gobierno rectificar sus pasos”.

Instancias superiores

Además, indican que, de ser el caso que estas actitudes hacia la prensa vuelvan a ocurrir, advierten al Gobierno que “implementará otras medidas de protesta para hacerse oír, incluyendo la eventualidad de recurrir a instancias internacionales”.

Este último miércoles, personal de confianza del presidente Pedro Castillo agredió a la reportera de RPP Noticias, Hellen Meniz, se acercó al jefe del Estado que salía de un evento en el distrito limeño de Comas para realizarle preguntas de coyuntura.

Sin embargo, uno de los trabajadores de Prensa de Presidencia le impidió avanzar e intentó quitarle el micrófono.Nuestra compañera forcejeó con este hombre para que no le quite su herramienta trabajo, lo cual le generó una lesión en el brazo.

“He tenido un impasse con parte de personal de prensa de Pedro Castillo. Me he acercado con el micro de RPP Noticias y el señor Franco Pomalaya, quien es prensa de Pedro Castillo, ha intentado quitarme el micro y lo he agarrado fuerte”, indicó nuestra colega.

Según precisó, tras evitar que le quite el micrófono, otra persona la jaló por detrás. En la grabación del hecho se observa que una mujer de casaca roja agarró el brazo del saco de nuestra compañera y le impidió avanzar.





