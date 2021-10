La pandemia de la COVID-19 ocasionó la muerte de decenas de médicos peruanos. | Fuente: Andina

El decano el Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, manifestó que su gremio no observa voluntad política en el actual gobierno para iniciar la reforma en el sector salud. En conversación con RPP Noticias, dijo que la nueva gobernanza en salud debe estar enfocada en la meritocracia y teniendo a las personas en el centro.

“El tiempo está pasando, estamos en silencio epidemiológico donde se puede perder todas las expectativas que se generaron para poder reformar el sistema de salud. Se mencionó el primer nivel de atención y hasta ahora no se potencia el primer nivel, sabiendo que ahí se puede resolver el 82% de la carga de la carga de enfermedades del Perú. Pero no hay un intento, no hay voluntad política para iniciar la gran reforma en el sistema de salud”, dijo Palacios.



El contexto de la pandemia desnudó las falencias de nuestro fragmentado y frágil sistema de salud: más de 200 mil muertos por la COVID-19 en la primera y segunda ola, entre ellos 542 médicos. Según Palacios, después de la segunda vuelta electoral, su gremio tenía expectativas para implementar la reforma.

Una reforma necesaria que no inicia

“No se inicia el proceso de reforma sanitaria que permita no unificar orgánicamente los subsistemas de salud, sino iniciar poco a poco para unificar en funciones y generar una nueva forma de gobierno en el sistema sanitario”, sostuvo.



Palacios Celi dijo que cuando se reunió con el presidente Castillo le comunicaron que debía constituirse una comisión para la reforma del sector salud; sin embargo, hasta ahora esto no se ha concretado. “Es un tema que se está perdiendo en el tiempo”, señaló.



En el Día de la Medicina Peruana, Palacios Celi recordó que ante una eventual tercera ola, el Ministerio de Salud ya informó que inmunizará con una tercera dosis al personal médico. Asimismo, dijo que esta medida debe ir complementada con la entrega oportuna de los equipos de protección personal y el financiamiento a los programas de prevención de infección intrahospitalaria. “Estos son los tres elementos para la protección de los médicos”, dijo.



PODCAST RPP | Personal de salud requiere tercera dosis y equipos de protección ante riesgo de tercera dosis

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, señaló que la reforma del sistema de salud debe contemplar una nueva forma de gobierno, para evitar el nombramientos de personas que no cumplen los requisitos y casos de corrupción.