El congresista de Avanza País, Diego Bazán, expresó en RPP Noticias que personalmente no dará el voto de confianza al Gabinete de Aníbal Torres, que se presenta este 8 de marzo ante el Pleno del Congreso de la República.

“Yo he sido bastante claro. En otros gabinetes invité a tener paciencia, a escuchar, pero en este caso nosotros conocemos al señor Aníbal Torres y sabemos que ha tenido un desempeño bastante lamentable como ministro. He sido bastante crítico, por ser muy confrontacional con la prensa, con el Congreso de la República, incluso un viceministro indicó que se fue porque era una persona muy pedante”, acotó.

“Ya no se habla mucho de quien es el señor Aníbal Torres, ya lo conocemos. De manera particular no voy a dar el voto de confianza, pero la posición colectiva, de bancada, recién la vamos a decidir el día martes. Tenemos una reunión programada a las 11 de la mañana y voy a ser respetuoso a la posición de bloque. Obviamente si existe una mayoría, se tendrá que respetar”, agregó.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que el voto de confianza no está condicionado a la salida de algunos ministros, pues dijo que el Gabinete en general es “fallido” y debería ser renovado en su totalidad. No obstante, enfatizó que la presencia del ministro de Salud, Hernán Condori, es insostenible ya que involucra la salud de todos los peruanos.

“He presentado una moción de interpelación contra el ministro de Salud, el señor Condori, que es el más cuestionado del Gabinete. El señor debía irse, por el bien y la salud de todos los peruanos. No se puede pagar una cuota política a través de un ministerio delicadísimo”, expresó.

Castillo genera más dudas

El presidente Pedro Castillo anunció que responderá por escrito las preguntas de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que programó una audiencia en Palacio de Gobierno a fin de que el mandatario responda por sus reuniones en una vivienda en el pasaje Sarratea, del distrito de Breña.

Al respecto, Diego Bazán consideró que Pedro Castillo “sigue profundizando nuestras dudas acerca del entorno en el que está gobernando”, por lo que indicó que de no responder de forma adecuada continuarán con el proceso de vacancia.

“Me parecía interesante que reciba a la comisión de fiscalización. Si el presidente hubiera ido a responder a la Comisión de Fiscalización, nos hubiera despejado muchas dudas y hubiera generado tranquilidad al pueblo, pero no lo hace. Nos queda escuchar al presidente de la Comisión de Fiscalización que va a esperar que el presidente los reciba en Palacio y, si esto no se da, nos queda continuar con el proceso de vacancia que estoy seguro tenemos los votos necesarios para que el presidente vaya al Congreso. Puede ir su abogado, pero sería un gesto enorme que vaya él mismo”, aseveró.





