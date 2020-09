Congresista Edgar Alarcón presenta audios de Martín Vizcarra relacionados al caso 'Richard Swing'

El presidente de la Comisión Fiscalización, Edgar Alarcón, afirmó que los audios le llegaron de manera anónima. | Fuente: Presidencia

El presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, presentó este jueves tres audios que vinculan al presidente Martín Vizcarra con coordinaciones sobre el caso del cantante Richard Cisneros, conocido como 'Richard Swing'.

En dos de las conversaciones se escucha la voz del jefe de Estado, quien conversa con la secretaria de Palacio de Gobierno, Miriam Morales y la exfuncionaria Karen Roca, según afirmó Alarcón.

En el primer audio se oye al mandatario coordinando una respuesta al Congreso y la Fiscalía sobre las visitas de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

"Lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es salir de ella todos en conjunto", se escucha decir a Vizcarra.



En la conversación se menciona el registro de las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno en el portal Transparencia, una plataforma de acceso público donde se registran las acciones del Estado. Sobre estos reportes, los participantes en la conversación comentan que deben responder que las reuniones no se concretaron o se anularon.

No obstante, según el audio, Vizcarra deja entender en una parte de la conversación que si se habría reunido con Cisneros al menos dos veces. "¿Me he reunido con Richard ‘Swing’? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces”, dice

Como se recuerda, las visitas de 'Swing' a Palacio de Gobierno se conocieron por informes periodísticos, luego de que se revelarán presuntos contratos irregulares de Cisneros con el Ministerio de Cultura, un caso que es investigado por la Fiscalía y el Congreso. El presidente Vizcarra ha negado que se haya reunido con el cantante.

En el diálogo, Vizcarra le indica a quien sería Karem Roca algunas respuestas que debe dar a las autoridades. Además, señala que la "idea es salir con anticipación" a dar una respuesta sobre el tema.

Alarcón comentó que en este primer audio "se escucha como el mandatario estructura cómo se debe ir a fiscalización del Congreso" y que demuestra que Vizcarra mintió sobre el caso de 'Richard Swing'.

Segundo audio

El segundo audio difundido contiene una discusión entre Martín Vizcarra y quien sería Karem Roca. Esta última reclama sobre su situación laboral y legal a partir del escándalo 'Richard Swing'. Además, responsabiliza del problema a Miriam Morales.

“Para ustedes es fácil que yo renuncie para que todo el peso caiga sobre mí. [...] Hoy me ha llamado el asistente de la Fiscalía, me ha dicho que voy a tener una nueva citación, ¿y quién me va a apoyar económicamente con el abogado?”, le pregunta al mandatario con un tono de voz irritado.

"Yo renuncio hoy día y mañana qué van decir, que soy la culpable y Miriam (Morales) la campeona de la mentira [...] usted sabe presidente que ella es la culpable de todo lo que esá pasando aquí". agrega.

'Richard Swing' en tercer audio



El tercer audio presentado revela una conversación entre el compositor Richard Cisnerosy la exasistente presidencial Karen Roca.

En el audio, la voz atribuida al compositor se presenta como amigo y asesor del jefe de Estado. Incluso, se ufana de haberse tomado selfis con Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz Cabello, y hasta de haber ordenado al mandatario la disolución del Congreso.

La presunta voz de Cisneros cuestiona a Vizcarra por haber negado la amistad entre ambos, algo que -sostiene- incluirá en el libro que está escribiendo, que titulará El amigo en las sombras.

En el audio, la voz atribuida a Cisneros señala que mantuvo comunicación con Vizcarra hasta el 23 de julio, tras lo cual lo responsabiliza si algo le ocurre.

“Quiero dejar bien claro que si algo me pasa a mí, que si me mandan matar o si algo me pasa a mí, yo le echo la culpa al presidente de la República, o a la persona que está atrás y a la secretaria general” asevera.

“A mí me mandaron callar. Martín me prohibió. Tengo todo guardado de Martín, todo es todo. Cosas que tú no sabes. Yo tengo conversaciones, audios, cuando hacíamos todo lo de Canadá, (...) pero yo lo tengo guardados en CPU, en USB distintos. Ahí se ve que yo hago todo el trabajo con Martín Vizcarra para que llegue a ser presidente”, se le escucha en otro pasaje.