Tras la denuncia que hizo el excomandante General del Ejército, José Vizcarra Álvarez, en RPP Noticias sobre los pedidos de ascenso irregular de dos coroneles, congresistas y exministros se han manifestado al respecto.

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, anunció que impulsará desde el Parlamento la interpelación del ministro de Defensa, Walter Ayala.

“Lo que declaró anoche (Ayala) más las declaraciones del excomandante general del Ejército de ahora son suficientes. Lo vamos a interpelar, tenemos la moción lista y luego de ahí sigue la censura. Eso es muy serio, es muy grave cuando se quiere manipular la lealtad de las Fuerza Armadas basada en personas y no en instituciones, estamos entrando en un túnel negro y peligroso, y eso no lo vamos a permitir”, recalcó en RPP.

Lo mismo indicó el congresista José Cueto Aservi: "Son muy graves las denuncias del señor Vizcarra, ex Comandante General del Ejército, quien afirma haber recibido presiones del gobierno para ascender personas sin méritos para ello. El ministro de Defensa Ayala mintió ayer. Desde la bancada plantearemos su interpelación y censura", aseveró.

Por su parte, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, calificó de "gravísima" la denuncia de Vizcarra Álvarez y respaldó a Montoya en el pedido de interpelación contra el ministro Ayala.

"La denuncia del ex comandante Gral. del Ejército es gravísima. No podemos permitir que se pretenda infiltrar una institución con elementos q no cumplen con el perfil requerido. Exigimos respeto a las FFAA y respaldamos la urgente interpelación al ministro de defensa Walter Ayala", apuntó.

Asimismo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, pidió respeto a la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas.

"Pedimos respeto a la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Muy grave la denuncia hecha hoy por el excomandante general del Ejército José Vizcarra. El país espera una explicación transparente y clara desde el gobierno", anotó en Twitter.

El congresista de Alianza Para el Progreso, Roberto Chiabra, también criticó al presidente Pedro Castillo y se mostró de acuerdo en que Ayala deje la cartera de Defensa.

“El presidente ha cometido el mayor error político de sus 100 primeros días: atentar contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Aquí hay doble responsabilidad que la tiene que asumir el ministro de Defensa y la responsabilidad moral que es propia del presidente de la República”, sostuvo para RPP Noticias.

“El ministro de Defensa ya debe estar fuera del cargo. Lo que ha hecho el presidente es algo que lo debe hacer meditar seriamente Está generando una situación de permanente inestabilidad con esta decisión tan arbitraria y tan abusiva”, agregó.

Por su parte, el congresista de Perú Libre y expremier, Guido Bellido, lamentó que este hecho ocurra en el gobierno de Pedro Castillo.

“Muy lamentable que se están dando esas cosas. Por las personas que las leyes no les faculte tomen ese tipo de acciones. El procedimiento no es la forma. Es facultad del presidente la acción que está haciendo con los militares. Discrepamos y hay que cerciorarse la objetividad de las motivaciones, que me haya retirado a mí es facultad del presidente y no podemos meter los retiros de los militares en un mismo saco. Eso es confundir las cosas”, comentó en RPP.

En tanto, el exministro de Defensa y Cultura, Jorge Nieto Montesinos, consideró que la denuncia pone en juego los cargos del ministro Ayala y el secretario de Palacio.

"Después de escuchar al general José Vizcarra en RPP, me pregunto cuántos días más seguirá en el cargo el actual Ministro de Defensa y el Secretario General de Palacio. Congreso cumplan ya con su tarea de control político y dejen esa aritmética elemental de contar balas", aseveró.

Lo propio hizo el expremier Walter Martos a través de sus redes sociales: "Mi solidaridad y mi respeto a los Generales Vizcarra y Chaparro, ex CCGG pasados al retiro por preservar la institucionalidad y evitar la injerencia política en sus institutos. Las FFAA deben su lealtad a la nación y no a los intereses del gobierno de turno".

