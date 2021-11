Mindef sobre resolución de las FF.AA.: No vamos a luchar contra la delincuencia, vamos a apoyar a la PNP

El ministro indicó que el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional será estratégico. | Fuente: Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Walter Ayala, descaró este domingo que las Fuerzas Armadas vayan a salir a combatir la delincuencia, luego de que el Gobierno aprobara que apoyen a la Policía Nacional ante un incremento de la delincuencia común y organizada.

Según precisó, ante el pedido de la Policía hubo una reunión entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Director General de la institución policial junto a sus asesores. En dicho encuentro se acordó que el apoyo consista en resguardar instituciones que brinden servicios públicos, además de acompañamiento estratégico.

“No vamos a luchar contra la delincuencia, vamos a apoyar a la Policía Nacional (…) El Comando Conjunto (se reunió) con el director general de la Policía Nacional y sus asesores y se ha llegado como punto de acuerdo en una mesa de trabajo que las Fuerzas Armadas pueden apoyar cuidando instalaciones públicas y privadas (…) que presten servicios públicos”, dijo a Canal N.

“El segundo punto que se ha llegado a un acuerdo hasta el momento, es que cuando la Policía Nacional haga un operativo, entra los efectivos con la Fiscalía y ¿qué puede hacer las Fuerzas Armadas? un cerco perimétrico por el lugar para dar apoyo a la Policía Nacional”, añadió.

Marco constitucional y respaldo

En esa línea, explicó que las Fuerzas Armadas no saldrán a realizar patrullaje, sino que solo darán un apoyo estratégico a los efectivos policiales. Además, indicó que ya han brindado apoyo durante el estado de emergencia por la pandemia y que actualmente dan soporte al Ministerio de Salud en la campaña de vacunación contra la COVID-19.

Añadió que hay un marco legal para este apoyo y que la resolución suprema tiene base legal en la Constitución, además de un decreto legislativo. Incluso mencionó que el tema ya fue tratado por el Tribunal Constitucional con un resultado favorable, ante una demanda presentada por un grupo de abogados.

“Estamos dentro del marco legal y las Fuerzas Armadas van a salir siempre y cuando la Policía Nacional lo solicite (…) Nosotros tampoco queremos salir a la calle, sino que si nos piden el apoyo nunca vamos a decir que no, las Fuerzas Armadas siempre están prestas para servir a su patria más aún si hay marco legal”, indicó.

El ministro indicó que esta medida cuenta con el apoyo del presidente de la República, Pedro Castillo. Asimismo precisó que este acuerdo se dio con el exministro del Interior, Luis Barranzuela, pero que aún no ha hablado con el actual titular de esa cartera, Avelino Guillen y que si no requiere de su apoyo no habría inconveniente.

