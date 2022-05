Consejos de Ministros Descentralizados | Fuente: PCM

Los Consejos de Ministros Descentralizados han llamado la atención, debido a que es la plataforma desde donde el presidente Pedro Castillo se dirige en sendos discursos ante la población. De los doce Consejos de Ministros Descentralizados, nueve se realizaron en el último mes y medio. La organización de estos se aceleró tras el paro agrario ocurrido en Huancayo, a inicios de abril.

Sin embargo, de los doce Consejos Descentralizados realizados en lo que va del gobierno, solo uno tendría un acta de acuerdos aprobado, según informó El Comercio.



29 octubre 2021 — I Consejo de Ministros Descentralizado en Cusco.

7 de enero 2022 — II Consejo de Ministros Descentralizado en Moquegua.

24 marzo 2022 — III Consejo de Ministros Descentralizado en Huancavelica.

7 de abril 2022 — IV Consejo de Ministros Descentralizado en Junín.

8 de abril 2022 — V Consejo de Ministros Descentralizado en Puno.

22 de abril 2022 — VI Consejo de Ministros Descentralizado en Cusco.

27 de abril 2022 — VII Consejo de Ministros descentralizado en Ayacucho.

28 de abril 2022 — VIII Consejo de Ministros Descentralizado en Ucayali.

6 de mayo 2022 — IX Consejo de Ministros Descentralizado en Ica.

11 de mayo 2022 — X Consejo de Ministros descentralizado en Tumbes.

13 de mayo 2022 — XI Consejo de Ministros Descentralizado en Cerro de Pasco.

17 de mayo 2022 — XII Consejo de Ministros Descentralizado en Huánuco.



Nada concreto

El último Consejo de Ministros Descentralizado se realizó en Huánuco. El alcalde del distrito de Jacas Grande (Huánuco), Manuel Valverde, cuestionó su efectividad. “La sesión carece de hechos concretos, solamente para la foto, para la reunión y mirarnos las caras. Creo que estamos cansados. Año tras año venimos gestionando y pidiendo al gobierno, otra vez nos volvemos a reunir más para seguir hablando de proyectos, pero no se concretiza, no hay cosas en claro”, sostuvo.

Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, manifestó que se ha desnaturalizado la esencia de las sesiones de los consejos de ministros.

“Estamos ante un gobierno que cree que continúa la campaña electoral. Esos son encuentros políticos. No se cumple con la formalidad de la ley. La Contraloría debería iniciar las indagaciones del caso, para ver si los recursos que se están empleando son con el objetivo que plantea la ley”, dijo.

El excongresista y expresidente del Congreso Daniel Abugattás opinó que los Consejos Descentralizados son un distractivo.

“Además es muy peligroso porque no hace otra cosa que ensalzar propuestas que no ha cumplido, que puede levantar la ira de la gente que está pasando muy mal momento. Es un desperdicio de dinero enorme, porque transportar a esta gente para reunirse y no tiene efecto más que el efecto mediático de salir como ofendido y nos da discurso de 10 minutos y sale luego la presidenta del Congreso a replicarle”, manifestó Abugattás.



Para la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, "no hay duda" de que las sesiones descentralizadas del gabinete ministerial no cumplen su verdadero objetivo y, por el contrario, se han convertido en un medio de propaganda.

"Me he reunido hasta con 10 alcaldes y todos, incluyendo el gobernador regional, me han comentado cómo ha sido la sesión descentralizada en Huancavelica y me dicen lo que ya me habían dicho los congresistas de la región: no entran los dirigentes, entra su portátil, llevan a la gente que ellos quieren y no hay acuerdos ni compromisos, por eso no hay actas", dijo en Ampliación de Noticias.

"No hay actas porque no hay compromisos y solamente el Gabinete, principalmente el primer ministro, se encarga de hablar sobre la Asamblea Constituyente y hablar mal del Congreso. La realidad es que estas sesiones sirven para hablar mal del Congreso, para hablar de la Asamblea Constituyente y lamentablemente la gente se siente muy defraudada y molesta", añadió.

