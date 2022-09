Conveagro exige la renuncia del ministro Andrés Alencastre tras nuevo fracaso en compra de urea | Fuente: Andina

El presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Clímaco Cárdenas, exigió hoy la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, tras el nuevo fracaso en el proceso de adquisición de urea para la campaña agrícola 2022-2023.

En La Rotativa del Aire, el titular de Conveagro recordó que Alencastre asumió el cargo en julio pasado y el sector agrario “le dio el tiempo necesario” para que concretara la compra de fertilizantes; por lo que lamentó que por tercera vez el proceso haya fracasado.

“Le hemos dado el tiempo necesario para resolver el problema. No solo está el tema de los fertilizantes, sino también la discusión de los abonos orgánicos, cambios climáticos, crédito, institucionalidad, diversificación productiva, pero no podemos pensar entablar procesos de esta naturaleza cuando demostramos que no podemos comprar una bolsa de urea”, criticó.

Así, Cárdenas consideró que tras este nuevo fracaso el titular del Midagri “ha quedado mal parado” en términos políticos, además de ya no contar con el respaldo del sector agrario del país.

“Genera una gran decepción que desde julio el ministro Alencastre no haya podido llevar adelante un encargo que le dio el presidente de comprar fertilizantes. No hemos podido comprar una bolsa de urea, lo que deja mal parado al señor Alencastre. Ha perdido no solo la credibilidad, sino la confianza del sector agricultura”, manifestó.

Tras exigir la renuncia de Alencastre, Clímaco Cárdenas consideró que su eventual reemplazo debe ser una persona con “capacidad de gestión probada y conocimientos del sistema productivo agrario nacional”.

“Mi posición personal es que el señor Alencastre tiene que dar un paso al costado […]. ¡Basta de ponernos gente incapaz!”, sentenció.

Conveagro rechazó declaraciones del presidente

En otro momento, el presidente de Conveagro se refirió a las recientes declaraciones del mandatario Pedro Castillo, quien afirmó que en la época de los incas “no se daba tanta importancia a la urea”.

Al respecto, Cárdenas señaló que, si el ministro de Desarrollo Agrario y Riego no tiene conocimiento del sector, es difícil que le transmita la información precisa al jefe de Estado.

“Si el ministro no tiene conocimiento de los procesos de importación ni entiende la dinámica internacional, es difícil que transmita al presidente una información precisa. Hemos escuchado temas que ni si quiera merecen la pena comentar como [cuando el presidente dijo] que los incas no usaban urea”, criticó.

Asimismo, calificó de risible que el Midagri se comprometa a garantizar la campaña agrícola 2022-2023 tras el nuevo fracaso en el proceso de compra de fertilizantes. Acotó que esta cartera ministerial “no siembra nada” y, además, ha olvidado al sector agrario “desde hace décadas”.

“Me causa risa cuando el ministro Alencastre dice que el Ministerio de Agricultura asegura la producción, pero el Ministerio de Agricultura no siembra nada. El Ministerio de Agricultura hace décadas que no está con nosotros en el campo, su rol es decorativo y hoy lo han reafirmado con esta incapacidad plena de comprar fertilizantes”, puntualizó.

Agro Perú: “El fracaso de la urea demuestra que el Estado no es un buen empresario”

Por su parte, el director de la revista Agro Perú, Alfredo Trinidad, afirmó que el Estado peruano ha demostrado que “no es un buen empresario", al fracasar nuevamente en el proceso de compra de fertilizantes.

Asimismo, culpó de esta situación al presidente Pedro Castillo y a los cinco ministros que han asumido el cargo desde que inició el Gobierno, entre ellos figuran Víctor Maita, Óscar Zea y Javier Arce.



“La preocupación es que en este fracaso de la urea se está demostrando que el Estado no es un buen empresario. En esto tiene responsabilidad el Gobierno, desde el presidente hasta los cinco ministros que ha tenido el Gobierno hasta la actualidad”, indicó.

Para Trinidad, la administración de Castillo Terrones debió trabajar en conjunto con el sector privado para adquirir los fertilizantes del mercado internacional, al tratarse de un proceso complejo que requiere de mucha logística.

“Comprar fertilizantes no es como comprar pan de una tienda, porque es muy complejo y requiere de mucha logística y conocimiento”, puntualizó.





