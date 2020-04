El congresista indicó que el último lunes le detectaron el virus. | Fuente: Difusión

El congresista de Podemos Perú Felipe Castillo indicó a través de su cuenta en Twitter que, tras presentar síntomas respiratorios este último sábado, se realizó la prueba de descarte de COVID-19, la cual arrojó postiva.

"El sábado pasado presenté síntomas respiratorios leves. El lunes me hice el hisopado y salió positivo", escribió el parlamentario. Asimismo, indicó que se encuentra cumpliendo con la cuarentena debida en su domicilio.

"Desde ese dia estoy en cuarentena en mi domicilio con la bendición de Dios ya sin síntomas", agregó. Al final del mensaje, el congresista de la bancada de Daniel Urresti, pidió a la población permanecer en sus hogares.

Tercer caso en el Congreso

El pasado martes, la congresista Leslye Lazo de Acción Popular anunció que tanto ella como su esposo, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong, han sido contagiados del COVID-19. La parlamentaria indicó en ese momento que dudó haberse contagiado en el Pleno o haber contagiado a alguien más.

"Mi persona no asiste al Congreso desde el 26 de marzo y yo tengo síntomas desde el día 2 (de abril). En ese sentido, no creo que haya sido en el Congreso de la República, más bien creo que me he podido infectar en alguna de las actividades que he venido haciendo como congresista", dijo a RPP Noticias.

Como ella, el parlamentario Fernando Meléndez tambien dio positivo al virus.