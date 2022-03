El mandatario debe presentarse ante el Parlamento por la moción de vacancia planteada en su contra. | Fuente: Andina

El 53.6% de los peruanos está de acuerdo con la vacancia de Pedro Castillo de la Presidencia de la República, de acuerdo con una encuesta realizada por CPI y difundida en el dominical Panorama.

El estudio muestra, además, que el 42.1% está en desacuerdo con que el Congreso de la República vaque al mandatario, mientras que el 4.3% no tiene una opinión al respecto.

Pese a esto, el 47.3% de la población considera que el Parlamento no cuenta con los votos necesarios para vacar al presidente. En tanto, el 41.1% cree que sí se tienen los votos para este fin y al 11.6% no sabe o no tiene una opinión sobre el tema.

El sondeo indica también que el 82.7% de los ciudadanos cree que se debería elegir a un nuevo presidente de la República, así como a un nuevo Congreso si es que prospera la vacancia y se convocan a nuevas elecciones.

El 12.7% se opone a dicha medida y cree que solo se debería elegir a un nuevo presidente de la República que reemplace a Pedro Castillo y que el actual Congreso debería continuar sus labores hasta 2026.

Aprobación del mandatario y el Congreso

Por otro lado, la encuesta recoge que el nivel de aprobación de la gestión de Pedro Castillo en sus primeros ocho meses de Gobierno solo alcanza el 23.1%, mientras que las personas que desaprueban son el 68.4%. El 8.5% de los ciudadanos no respondió.

Asimismo, se publicó que el 76.7% de los peruanos desaprueba el desempeño del Congreso de la República, mientras que el 16.1% se muestra a favor del rol que cumple el Parlamento y el 7.2% no tiene opinión sobre ese punto.

En cuanto a la aprobación de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, alcanza el 15.3% y su desaprobación llega al 65.6%.

La encuesta fue realizada en 18 departamentos del país entre una muestra de 1 200 personas. Su margen de error fue de 2.8 puntos porcentuales y se realizó del 21 al 25 de marzo.