Revelan declaración fiscal de Bruno Pacheco sobre los US$ 20 000 hallados en Palacio de Gobierno y su relación con Karelim López

El exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, brindó más detalles al Ministerio Público sobre los 20 000 dólares hallados en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno y su relación con la empresaria Karelim López, según reveló este domingo el programa Punto Final.



De acuerdo con el informe, Bruno Pacheco realizó una declaración el pasado 1 de marzo ante los fiscales Ramiro González y Rocío Vásquez, del área especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.



"Me solicitó el pago de 20 000 dólares"

En su testimonio, Bruno Pacheco afirmó que los 20 000 dólares hallados en Palacio de Gobierno corresponden al pago de honorarios solicitado por el abogado Fernando Ugaz Zegarra para defenderlo en el caso de tráfico de influencias en los ascensos militares.

"Soy claro que yo nunca he tenido dinero ahorrado en Palacio. Como ya indiqué, tenía solo S/ 50 semanales para mis gastos. Busqué defensa legal a cargo de Fernando Ugaz Zegarra, el cual me solicitó el pago de 20 000 dólares, pago que tenía que tenía que realizarlo el 19 de noviembre del 2021", dijo.

Bruno Pacheco señaló que ese 19 de noviembre trasladó el dinero a la sede del Poder Ejecutivo en dos paquetes de 10 000 dólares en sus bolsillos.

"Teniendo el dinero en dos paquetes de 10 000 dólares en mis bolsillos, opté por dejarlo a buen recaudo en el clóset de los servicios higénicos, donde tenía mis prendas personales. Lo dejé en una caja de zapatos. Quiero precisar que el dinero no estaba ni en el tanque del inodoro ni cerca a dicho aparato", aseguró.



Sin embargo, Bruno Pacheco aclaró que no tiene algún documento que acredite la entrega de dicho monto al abogado Fernando Ugaz Zegarra.

"Entregué los 20 000 dólares al abogado Ugaz Zegarra como lo habíamos acordado en su estudio", indicó.

Bruno Pacheco había manifestado en el acta fiscal que los 20 000 dólares eran producto de sus ahorros y sueldo como secretario General de Palacio de Gobierno. Luego en enero en la Comisión de Fiscalización del Congreso afirmó que el dinero provino de una herencia de sus padres que sus hermanos le entregaron para su defensa legal. Ante el cambio de versión, dio a entender a la Fiscalía que se cometió un error en el acta fiscal.

"No me refería a los 20 000 dólares, sino a un voucher por S/ 3 000 que había retirado el día anterior y que ellos querían decomisarlo; pero en el acta se consigna como si me hubiera referido a los 20 000 dólares", dijo. Y su respuesta a por qué él o su abogado no hicieron una observación antes de suscribir el documento agregó: "Lamentablemente, yo no soy abogado. Confié en mi abogado, quien me indicó que todo estaba correcto".

Karelim López pagó cumpleaños de su hija



Por otro lado, Bruno Pacheco precisó que la fiesta en una casa en Cieneguilla por el cumpleaños número 19 de su hija el 2021, con un costo cercano a los 100 000 soles, fue pagado en su totalidad por Karelim López. Explicó que la empresaria es madrina de su hija.

"Desconozco totalmente el gasto realizado toda vez que yo no celebré el cumpleaños de mi hija, ni realicé ningún gasto en mención. Mi hija recibió una invitación ese día de su madrina, Karelim López. La señora Karelim López, madrina de primera comunión de mi hija, el 19 de noviembre del 2021 organizó y pagó todos los gatos de dicha reunión. Fue una sorpresa. Yo no asití", relató.



La Fiscalía aprovechó para preguntarle las circunstancias en que conoció a Karelim López y Bruno Pacheco sostuvo que ocurrió durante una visita de ella a Palacio de Gobierno cuando le hizo recordar que compartieron retiros de catequesis siendo jóvenes en la Parroquia de los Franciscanos Descalzos.

