El juez sentenció a Acosta y Pimentel por difamación. | Fuente: Justicia TV

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmerman, se refirió a la sentencia emitida este lunes contra el periodista Christopher Acosta y al editor Jerónimo Pimentel por difamación agravada contra César Acuña por el libro 'Plata como Cancha'.

En declaraciones con Encendidos, este tildó de "nefasta" y de un "atentado" contra la libertad de expresión. “Es un atentado contra la actividad periodística y la investigación. El juez pretende establecer qué fuentes pueden y no trasladar responsabilidad de lo que declara la fuente. Es un nefasto precendente para la libertad de prensa e investigación en el Perú”, dijo.

Además, indicó que la sentencía marca un "precedente" y de que algo extraño sucedió en la sentencia. “Aquí hay ignorancia sobre la investigación periodística y algo bastante oscuro. Cerca de 66 periodistas e IPYS pidieron ser acreditados para participar en la audiencia y no hubo respuesta. Luego los abogados de César Acuña pidieron que esta audiencia no sea transmitida, es muy raro”, expresó.

“Esto generará, espero que no, pero pareciera una autocensura en el sentido de cómo puedes confiar en el sistema que más adelante te diga que tu fuente no es válida, no es útil”, agregó.

Sentencia

El juez Jesús Vega sentenció al periodista Christopher Acosta y al editor Jerónimo Pimentel este lunes por difamación agravada contra César Acuña por el libro 'Plata como Cancha'. De acuerdo al juez varias frases contenidas en el libro son agraviantes contra el excandidato presidencial. La defensa de Acosta y Pimentel apelaron el fallo de primera instancia.

El juez Vega les impuso a Acosta y Pimentel una pena de dos años de prisión suspendida por un año de reglas de conducta y el pago de una reparación civil de 400 mil soles a favor de Cesar Acuña.

La defensa de Acuña seleccionó 55 frases del libro 'Plata como Cancha' por considerarlas difamatorias. De acuerdo con el juez, varias frases fueron dolosas al indicar que que no fueron verificadas o no provienen de fuente confiable, por lo que le dio la razón a Acuña Peralta.





